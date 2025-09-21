Massimo Bottura è stato nominato più volte il miglior chef del mondo: ecco da chi è composta la sua famiglia

È uno dei fiori all’occhiello della cucina italiana, Massimo Bottura, classe 1962 e una vita dedicata all’arte culinaria con svariati premi vinti che ne hanno accresciuto la popolarità globale. Eppure è sempre stato molto schivo per quanto riguarda la televisione, cedendo alle sue lusinghe in rarissime occasioni, preferendo concentrarsi sulla sua creatura ovvero l’Osteria Francescana in quel di Modena.

Cosa si sa della sua vita privata? Che è sposato con Lara Gilmore, classe 1968, nata a Washington, quando si conoscono scatta subito qualcosa e da quel momento non si sono più separati, e in coppia gestiscono non solo il ristorante pluristellato, ma anche Food For Soul, che è un’associazione no profit che ha lo scopo di eliminare gli sprechi di cibo, oltre al laboratorio didattico di pasta fresca dedicato ai ragazzi e giovani adulti affetti da disturbi dello spettro autistico.

Massimo Bottura e l’amore per suo figlio Charlie: “Sindrome genetica rarissima”

Nel 2021 in una vecchia intervista lo chef Massimo Bottura ha parlato dell’amore immenso per suo figlio Charlie, che ha una sindrome genetica molto rara. Non si sa nemmeno cosa sia, ma ha disformismi e difficolta di apprendimento. Tolto questo, però, il 25enne è riuscito a laurearsi in Scienze dell’Educazione a Modena facendo la felicità della sua famiglia (anche della sorella Alexa).

Come ha raccontato sempre lo chef stellato quando lo hanno proclamato il migliore al mondo al telefono gli ha detto che lo sarà pure stato, ma che per lui continuava a essere il suo papà. Grazie alla sua innovazione culinaria e all’attenzione green il suo locale è tra i migliori al mondo.

