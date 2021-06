Massimo Cacciari/ “Flop primarie Pd? La qualità del confronto è bassa”

Dall’emergenza sanitaria alla situazione dei principali partiti, Massimo Cacciari a tutto tondo ai microfoni di Accordi e disaccordi. L’ex sindaco di Venezia ha esordito così in relazione alle ultime difficoltà dall’esecutivo: «Meglio Conte o Draghi? Come si può sapere, i casini inenarrabili di comunicazione c’erano anche prima».

Referendum Eutanasia, cosa prevede il testo/ Raccolta firme: servono 500k entro 30-9

Massimo Cacciari ha poi parlato del fallimento dei partiti, vera causa dell’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi: «Siamo arrivati a questo punto con due disastri: la politica ha fatto flop totale. Draghi non ha occupato il potere, ma è stato un fallimento totale della politica precedente: prima hanno provato Lega e M5s, poi M5s e Pd, entrambi hanno fatto un fallimento clamoroso, su tutta la linea».

Petrocelli (M5s) "Italia riferimento di Cina-Iran"/ "Non credo a persecuzione uiguri"

MASSIMO CACCIARI TRANCHANT SUL PD

Massimo Cacciari ha poi smentito la possibile sfiducia nella scienza da parte degli italiani in relazione al caos sulla campagna vaccinale: «Credo che non vi sia nessuna sfiducia nei confronti della scienza. C’è una grande confusione nella comunicazione, c’è stato un tale casino nelle forme della comunicazione che suscita qualche dubbio e qualche perplessità, ma ritengo che la gente non abbia nessuna controindicazione alla campagna di vaccinazione. Si augurava soltanto di avere informazioni più precise e mi sembra legittimo». Massimo Cacciari non ha poi usato troppi giri di parole per commentare il flop alle primarie Pd: «La partecipazione è stata scarsissima, questa dipende dalla qualità del confronto politico. A Roma si stanno profilando delle primarie inutili, si sa chi verrà fuori, hanno pregato in ginocchio altre due per candidarsi e farsi pubblicità. La partecipazione dipende dalla qualità della politica».

LEGGI ANCHE:

Toninelli querelato da Berlusconi/ "Mi chiede più di 200 mila euro, ma non li ho"

© RIPRODUZIONE RISERVATA