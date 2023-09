Massimo Cacciari/ “Meloni ha guadagnato credibilità internazionale”

Lati positivi e lati negativi nel primo anno di governo di Giorgia Meloni secondo Massimo Cacciari. Intervistato da Il Dubbio, l’ex sindaco di Venezia ha posto l’accento sulla credibilità internazionale guadagnata dal premier: “Si trattava di un obiettivo politico essenziale, altrimenti sarebbe andata a casa dopo una settimana. Un obiettivo che ha raggiunto molto abilmente, riuscendo a riorganizzare la propria immagine in modo efficace e di questo le va dato atto. Era il suo problema principale e lo ha superato diventando super atlantista e seguendo in politica finanziaria la traccia lasciata da Mario Draghi che ancora attivamente la consiglia”. Ma le note stonate sono diverse secondo Cacciari, a partire dalle zero riforme e dalle chiacchiere rappresentate dal dibattito sul presidenzialismo.

L’analisi di Cacciari

“Anche sull’immigrazione nessun risultato e credo che se ci fosse stato un altro governo mentre sbarcano in migliaia ogni giorno la destra avrebbe organizzato le marce su Roma. Il tutto mentre prosegue l’impoverimento del ceto medio e crolla il potere di acquisto di stipendi e pensioni. E consideri che c’è ben poco da fare anche con la finanziaria che avrà a disposizione pochissime risorse libere”, ha proseguito Cacciari nel corso dell’intervista: “Per cui da questo punto di vista assistiamo soltanto a propaganda e fumo negli occhi, essendo anche in campagna elettorale. Va distinta, insomma, l’immagine politica di Meloni dai risultati ottenuti che sono zero, perché siamo davanti a problemi mai risolti e a un governo che ha fatto poco e male”. Giudizio severo anche sull’opposizione, semplicemente inesistente secondo Cacciari: “Si è disfatto lo strumento primo sfasciando le organizzazioni e i partiti, sperando di potere risolvere tutto con i soli leader. Una dissoluzione che è stata perseguita con metodo e ostinazione dal Pd, impegnato a criticare il partito considerandolo vecchio e obsoleto, e dalle altre forze di opposizione. Le soluzioni a questo punto forse le vedranno i nostri figli e i nostri nipoti”.

