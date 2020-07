Massimo Cacciari/ “Rinascita Milan? Mi scappa da ridere. Ibrahimovic, un pensionato”

Dalla “rinascita” del Milan a Zlatan Ibrahimovic, Massimo Cacciari senza peli sulla lingua. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex sindaco di Venezia ha fatto il punto della situazione sul percorso della formazione rossonera e non si è detto molto entusiasta: «Uno che tifa Milan e segue il Milan dall’epoca di Schiaffino, poi Rivera e Altafini, poi Gullit e Van Basten… sentendo parlare di rinascita Milan mi viene da ridere! È una squadra mediocre a livello europeo, non c’è alcun dubbio». Il politico si è poi soffermato sulla sfida contro la Juve, vinta in rimonta 4-2: «Il primo tempo contro la Juventus è stato ridicolo dal punto di vista tecnico-tattico. Una squadra europea non può prendere un gol da una persona che parte dalla difesa scartando tutta la squadra: basta quello per capire che siamo ben lontani da qualsiasi rinascita. Poi c’è una mediocrità generale nel calcio italiano che è talmente evidente…».

MASSIMO CACCIARI: “IBRAHIMOVIC? IL MILAN COMPRA PENSIONATI DA 15 ANNI”

Nella lunga intervista rilasciata il 21 luglio ai microfoni di TMW, Massimo Cacciari ha poi commentato il ruolino dell’attuale tecnico Stefano Pioli, riconfermato fino al 2022 dalla dirigenza meneghina: «Con quei giocatori non si può ottenere di più di quello che ha ottenuto Pioli». Infine una battuta su Zlatan Ibrahimovic, tra gli artefici della ripartenza del Diavolo: «Sono 15 anni che il Milan prende quelli che stanno andando in pensione: prima l’inglese (Beckham), poi Ronaldinho… È da 15 anni che il Milan compra pensionati, Ibrahimovic è un grande campione ma ormai cammina come me, esattamente come cammino io, ce la farei anche io a fare una partita come Ibrahimovic».



© RIPRODUZIONE RISERVATA