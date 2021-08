Massimo Callegari/ Ha una moglie? Nessun gossip sull’erede di Sandro Piccinini

Chi è Massimo Callegari?

Massimo Callegari, il giornalista sportivo è pronto per la nuova avventura televisiva di “Pressing Prima Serata”, il programma sportivo dedicato alla Serie A e condotto con la collega Monica Bertini. Il giornalista sportivo, intervistato da Blogo.it, ha raccontato quali sono stati i telecronisti che lo hanno ispirato a diventare un giornalista sportivo e telecronista. “La mia generazione (fine ‘70-primi ’80) ha avuto la fortuna di assistere all’evoluzione della telecronaca. Dal modello Rai di Martellini e Pizzul, già diversi tra loro peraltro, a quello di Telemontecarlo con Caputi, fino alla post-modernità di Tele +” ha detto il giornalista che però più di tutti ha seguito il maestro Sandro Piccinini precisando: “ha cambiato il nostro mestiere e ne ha riscritto i fondamentali come fece Brera per la carta stampata”.

Parlando di calcio e fede calcistica, Callegari ha confessato: “Sono di Ferrara, ho giocato nelle giovanili della Spal: vedere quelle mitiche maglie in Serie A è un’emozione incredibile. Penso sempre a come avrebbe vissuto questi anni gloriosi mio padre. Quando ero piccolo, mi raccontava della Spal di Massei, Capello e Reja e delle sfide con Milan, Juve, Inter… È fantastico che la storia possa ripetersi”.

Massimo Callegari è sposato? Nessuna info su una possibile moglie

Massimo Callegari sempre dalle pagine di Blogo si è soffermato sul paragone che in tanti hanno fatto tra lui e Sandro Piccinini al punto di definirlo un suo erede. “È un grandissimo onore e una bella responsabilità, per la quale mi sento pronto. Le responsabilità mi sono sempre piaciute, sono stato capitano in tante squadre giovanili in cui ho giocato” – ha detto il telecronista che parlando proprio del maestro ha rivelato le cose che li accomunano – “con Sandro condivido la passione smisurata per il calcio e per la telecronaca, la cura dei dettagli nella preparazione della partita, dal punto di vista fisico (nostro) e tecnico (delle squadre)”.

Per quanto concerne la vita privata, non è dato sapere se Callegari ha una moglie oppure no. Sul giornalista, infatti, non ci sono informazioni di gossip essendo un uomo molto discreto e riservato.



