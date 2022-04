Massimo Cannoletta, campione de l’Eredità/ Il divulgatore salentino tra viaggi e…

Chi è Massimo Cannoletta?

Massimo Cannoletta è il campione de L’Eredità che ha impresso il suo nome nella storia del quiz show. Nel 2020, la sua partecipazione al programma condotto da Flavio Insinna, su Rai 1, lo ha visto trionfare con un bottino di 202.500 euro in 27 puntate. Il super campione è nato nel 1974 ed è originario di Acquarica, in provincia di Lecce, dove vive. Laureato in Scienze Politiche, parla ben 4 lingue e si occupa di divulgazione culturale in ambito artistico, storico e musicale. Dopo la fine della sua esperienza nel quiz tv, ha avuto diverse opportunità di tornare in televisione. La prima gliel’ha concessa Serena Bortone, rendendolo un “affetto stabile” del suo Oggi è un altro giorno, e poi anche Simona Ventura e Paola Perego nel loro show della domenica mattina Citofonare Rai 2.

CHRISTIAN DOPO AMICI/ "Quando se n'é andato è crollato tutto.." "Mi dichiaravano gay"

I viaggi mozzafiato di Massimo Cannoletta

Non si conosce molto della vita privata di Massimo Cannoletta, dal momento che anche sul web riserva uno spazio più consistente alla sfera professionale piuttosto che agli affari di cuore. Sappiamo che non è sposato e che non ci sono elementi per avere notizia di una storia d’amore in corso. La sua passione sono i viaggi, come si evince dal suo aggiornatissimo profilo Instagram. In questi soggiorni in giro per il mondo Massimo Cannoletta immortala arte, musica e storia. Per il suo straordinario carico di conoscenze, che lo ha portato a imporsi tra i più grandi campioni di sempre a L’Eredità, è soprannominato “Google vivente“. “Dopo due giri del mondo raccontando la storia, l’arte, la musica e i viaggi, è il momento di farlo anche in podcast Massimo20 minuti“: così, su Instagram e Facebook, ha presentato il suo progetto come divulgatore anche via web.

LEGGI ANCHE:

Fidanzato Ditonellapiaga, chi è?/ Chimica: "C'è qualcuno nella mia vita, che..."Ditonellapiaga: "Senza musica sarei un'interprete"/ "Giocavo a basket, ma ero negata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA