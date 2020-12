Massimo Cannoletta, campione “L’Eredità”/ Sbaglia apposta: rinuncia a 180mila euro

Massimo Cannoletta è diventato famoso vincendo 202.500mila euro in 27 puntate de “L’eredità”, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Il campione, considerata un “Google vivente”, si è reso protagonista di un episodio particolare nella puntata di mercoledì 2 dicembre: ha sbagliato apposta una risposta per poter far giocare un altro concorrente. Durante una delle ultime fasi del gioco prima della Ghigliottina, Massimo Cannoletta ha detto: “La so però stasera il “triello” se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”, rivolgendosi all’avversario Tommaso, che fino a quel momento non aveva mai sbagliato. Cannoletta ha così rinunciato a 180mila euro, ma il suo nobile gesto non è servito a Tommaso. È stata la terza concorrente, Francesca, a indovinare e sedersi alla “ghigliottina”.

MASSIMO CANNOLETTA: DOPO LO SBAGLIO TORNA A “L’EREDITÀ”

Il percorso di Massimo Cannoletta a “L’eredità” non è però terminato mercoledì: per il meccanismo del gioco, che prevede la presenza dei tre concorrenti arrivati alla ghigliottina, il divulgatore salentino è tornato anche nella puntata di giovedì 3 dicembre. Ieri sera Massimo Cannoletta ha rischiato nuovamente di dover abbandonare il programma: è, infatti, stato sconfitto da Karen nella scalata doppia dopo il gioco delle parolone non indovinando la parola “bambagia”. Ma anche questa sera, venerdì 4 dicembre, Massimo sarà in studio: per regolamento, dopo 7 ghigliottine consecutive, si ha diritto a un bonus “vita”. “Non è un arrivederci ma un ciao. Come nei videogiochi si ottiene dopo 7 ghigliottine una vita, con la possibilità di ritornare”, ha commentato Flavio Insinna.



