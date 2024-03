Massimo Ceccherini battutaccia a Da noi a ruota libera: “Agli Oscar vinceranno gli ebrei”/ Gelo in studio

Da noi a ruota libera, Massimo Ceccherini imbarazza Francesca Fialdini: “Non devo dirle queste cose”

Questa sera ci sarà la cerimonia della notte degli Oscar 2024 e anche l’Italia è in trepidante attesa per sapere se Io Capitano di Matteo Garrone, candidato come miglior film straniero, riuscirà a portarsi a casa l’ambito premio. E in grande attesa è anche Massimo Ceccherini che è tra gli sceneggiatori del film. L’attore e comico toscano è stato ospite nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera e durante la chiacchierata con Francesca Fialdini se n’è uscito con una battutaccia che ha gelato lo studio.

Elena Labate, chi è la moglie di Massimo Ceccherini/ L’amico Pieraccioni: “È la donna che lo ha salvato”

Nel dettaglio, infatti, Massimo Ceccherini ha ammesso: “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso.” E subito dopo ha spiazzato tutti rivelando: “Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre. Il gelo è calato in studio.” A questo punto Francesca Fialdini ha glissato ed lo ha invitato a parlare del film ma senza successo perché il comico toscano ha parlato letteralmente a ruota libera per tutto il tempo.

Elena Labate, chi è la moglie di Massimo Ceccherini/ L’amico Pieraccioni: “È la donna che lo ha salvato”

Massimo Ceccherini a Da noi a ruota libera: “Non dovevo dirle queste cose”

Massimo Ceccherini nei primi dieci minuti di intervista a Da noi a ruota libera ha ironizzato su tutti. A partire da Barbara D’Urso in lacrime a Domenica In durante l’intervista che ha segnato il suo ritorno in tv: “L’ho vista piangere… a lei che ha fatto piangere tutti.” Fino ad Alberto Matano, di cui ha ammesso più volte di non sapere il nome: “Lui io lo seguo a La vita in diretta c’è qualcuno che gli sono morti tutti e lui manda sempre dei grossi abbracci, quindi dev’essere uno molto affettuoso.” “Non dovevo dirle queste cose? Sento un po’ di gelo” ha concluso Massimo Ceccherini.

Elena Labate, chi è la moglie di Massimo Ceccherini/ L’amico Pieraccioni: “È la donna che lo ha salvato”

Dopo aver invitato pubblicamente Mara Venier ed Barbara D’Urso a lasciare spazio ai giovani in televisione, Massimo Ceccherini si è fatto serio per parlare del film di Matteo Garrone che parla di immigrazione in maniera quasi onirica come se fosse una nuova ‘Odissea’: “Nella mia ignoranza su questi ragazzi li vedevamo sbarcare, morire ma mai parlare.” E sulle storie scelte ha aggiunto: “Matteo ha attinto da varie storie.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA