Massimo Ceccherini/ Se fa “il botto” va al Grande Fratello? (Maledetti Amici Miei)

Massimo Ceccherini è sempre in viaggio al di fuori della sua Firenze e questa volta è arrivato il momento per l’attore di sondare lo studio di Maledetti Amici Miei. Sarà ospite nella puntata di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, e per l’occasione ritornerà al fianco di Leonardo Pieraccioni. I due hanno lavorato insieme in diversi film e per molto tempo sono riusciti ad incarnare la perfetta coppia comica del nuovo cinema italiano. Anche se è da tempo ormai che non compaiono nella stessa pellicola, questo non vuol dire che Ceccherini sia a secco di idee. Anzi lo vediamo fra i protagonisti indiretti del recente Spinoff Film Festival che si è tenuto a Crema nei giorni scorsi, grazie alla partecipazione di Barbara Enrichi, vincitrice del David di Donatello per il ruolo di Selvaggia ne Il ciclone di Pieraccioni e ne La brutta copia di Ceccherini. Non sappiamo invece nulla sui suoi prossimi lavori, anche se l’attore approfitta sempre dei social per strappare un sorriso ai fan. E così lo troviamo in pista da ballo in discoteca, mentre fa volteggiare la moglie Elena Labate durante un lento romantico. “Il tempo delle m#rd#”, scrive però il toscano. Purtroppo i fan saranno delusi: la clip risale a poco più di un anno fa e da allora i social non sono riusciti ad attirare l’interesse dell’attore. Clicca qui per guardare il video di Massimo Ceccherini.

Massimo Ceccherini, Maledetti Amici miei: il pubblico si divide

C’è chi lo vedrebbe bene al Grande Fratello e chi invece spera in un suo ritorno nei film: quale sarà la strada scelta da Massimo Ceccherini? Piste valutate diverse volte in passato, anche se con esiti diversi. Da un lato l’attore è riuscito a registrare diversi consensi con Leonardo Pieraccioni, comparendo poi nel 2008 nel film di Carlo Vanzina dal titolo Un’estate al mare. Dall’altra ha registrato ben due partecipazioni all’Isola dei Famosi, entrambe finite con un nulla di fatto. Ritrovarsi nella Casa più spiata d’Italia potrebbe essere fra le opzioni da valutare, ma non sembra che quello di Ceccherini compaia nella lista dei possibili concorrenti. Maledetti Amici Miei rappresenta quindi per il Cecca la possibilità di ritornare indietro nel tempo, a quegli anni in cui è riuscito a raggiungere un’estrema popolarità proprio grazie ai siparietti creati con Leonardo Pieraccioni. Anche se è sempre presente in occasioni mondane svincolate dal mondo dello spettacolo, sarà il programma della Rai a dargli la possibilità di ritornare sul piccolo schermo in seguito ad una forte assenza.

Il tempo delle…

