MASSIMO CHIEDE SCUSA ALLE FIGLIE A C’È POSTA PER TE/ Arriva Tiziano Ferro: la reazione spiazza Maria!

È un momento toccante quello che Massimo e le sue due figlie fanno vivere al pubblico di C’è posta per te 2023. Dopo essersi scusato per averle trascurate durante la malattia e poi la morte della loro madre, Massimo annuncia alle due ragazze la loro sorpresa: Tiziano Ferro. Le ragazze vanno contro le regole e non rimangono sedute, anzi corrono ad abbracciarlo entusiaste. Una reazione che spiazza Maria De Filippi: “Solitamente non si alzano mai!”

Tiziano poi prende parola: “Io non mi posso permettere di parlare della vostra storia, perché è troppo preziosa, però ho detto a papà che non importa quanto si cade, la risalita è la cosa più rumorosa.” dice alle ragazze. Infine porge loro qualche dono. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Massimo e delle figlie Federica e Antonella a C’è posta per te 2023

Tra le storie della puntata di C’è posta per te del 4 marzo 2023 c’è anche quella di un bellissimo regalo. Maria De Filippi chiama in studio il secondo ospite di questa puntata: Tiziano Ferro. È lui il dono speciale che Massimo vuole fare per le sue due figlie Federica e Antonella.

Il 17 marzo 2022 perde sua moglie dopo tre anni di una lunga malattia. Per lui Lucrezia, sua moglie, era tutto e quando la perde è un dolore incredibile oltre che un’assenza enorme. Lui vuole chiedere scusa alle sue figlie perché per tre anni le ha sempre messe da parte, fingendosi un guerriero, una persona forte. È per dare alle sue figlie questa dimostrazione che ha deciso di regalare loro un momento molto speciale a C’è posta per te.

Massimo chiede scusa alle figlie a C’è posta per te: “Vi ho messe da parte…”

Federica e Antonella hanno accettato l’invito a C’è posta per te e, vedendosele di fronte, Massimo dice loro alcune parole commosse. “La prima volta che vi ho visto danzare avevate 7 anni, pensavate che io non arrivassi in tempo per il vostro primo saggio. – esordisce l’uomo, che prosegue – Per farvi capire che c’ero feci un fischio forte dalla platea, in modo da farvi capire che c’ero. Da allora questo fischio è diventato il nostro segno ad ogni saggio. Avrei dovuto essere molto più presente per voi, durante il periodo della malattia di mamma vi ho messo un po’ da parte, senza chiedervi se avevate bisogno di me. Vi voglio però dire che vi voglio tanto bene”.

