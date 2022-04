Massimo Ciavarro, chi è il padre di Paolo Ciavarro/ “Quando è nato non ci ho capito niente”

Massimo Ciavarro da poco è diventato nonno del piccolo Gabriele

Massimo Ciavarro è il papà di Paolo Ciavarro nato dall’amore con Eleonora Giorgi. L’attore di “Sapore di mare” è da poco diventato nonno del piccolo Gabriele, il figlio di Paolo nato dalla relazione con Clizia Incorvaia. Tra padre e figlio c’è un bellissimo rapporto, anche se durante un’intervista l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha nascosto di avere un grande dispiacere: “non ho ricordi dei miei genitori insieme, è il mio più grande dispiacere. Però sono stati esemplari. Non ho sofferto assolutamente, non ho risentito in alcun modo della separazione”. Il padre in diverse occasioni ha parlato con parole di grande stima ed affetto verso il figlio; proprio durante la partecipazione di Paolo Ciavarro al GF VIP il padre è entrato nella casa per fargli una sorpresa. ”

“Hai una grossa anima e io sono fiero di te” – sono state le parole dell’attore di “Sapore di mare” – che però per motivi legati al Covid non ha potuto abbracciare il figlio. “Non possiamo abbracciarci, bisogna rispettare le regole ma voglio dirti che sono fiero di te”.

Massimo Ciavarro e il rapporto con il figlio Paolo:”papà è stato molto presente”

Massimo Ciavarro è legatissimo al figlio Paolo Ciavarro. Padre e figlio, ospiti del programma Verissimo di Silvia Toffanin, hanno parlato del loro rapporto con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha rivelato: “papà è stato molto presente. Del fatto che si sono separati non ne ho risentito”. L’attore di Sapore di mare parlando poi della separazione dalla ex moglie Eleonora Giorgi ha precisato:” io ho voluto fare le settimane alterne con Eleonora e non vedere Paolo solo nel weekend perché secondo me nel fine settimana non riesci a creare un rapporto”.

Come in tutti i rapporti non sono mancati dei momenti di difficoltà come quando Paolo Ciavarro ha deciso di abbandonare il mondo del calcio per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Massimo Ciavarro non era contento di questa decisione: “a me non piaceva il fatto che lui non volesse faticare” con il figlio che ha precisato “in quel momento non avevo la maturità di capire che avevo un talento e dovevo lottare per quello. Oggi per me è un rimpianto”. Infine Massimo ha ricordato quando ha saputo dell’arrivo del figlio Paolo: “quando è nato non ci ho capito niente, erano talmente tanti gli impegni….Quando Eleonora è venuta a dirmi che il test era positivo io stavo scavando una buca. Non ho pensato al test di gravidanza, erano i tempi in cui si parlava tanto di AIDS!”.











