Chi è Massimo Ciavarro, celebre attore tra piccolo e grande schermo oltre che ex marito della compianta Eleonora Giorgi.

Il mondo del cinema e della televisione italiana è ovviamente ricco di nomi altisonanti, di personalità che tra passato e attualità godo non solo della stima della critica ma soprattutto dell’affetto del pubblico; Massimo Ciavarro rientra a pieno in questa casistica grazie alle sue gesta nel mondo della recitazione e con la moltitudine di ruoli interpretati sempre con grande introspezione e capacità di immedesimazione. Molto discreto e attento a proteggere la sua sfera privata a dispetto della notorietà, è nota la sua liaison con la compianta Eleonora Giorgi: un matrimonio scandito anche dalla nascita del secondo figlio dell’attrice, Paolo.

Ma chi è Massimo Ciavarro, quali sono le tappe più iconiche del suo percorso artistico? Come anticipato, le sue gesta riguardano tanto il grande quanto il piccolo schermo. Il trampolino di lancio è però ascrivibile al cinema data la sua partecipazione, considerata iconica, nel film cult ‘Sapore di mare 2 – Un anno dopo’. Proprio sul set della pellicola incontrò la grande e compianta Eleonora Giorgi, diventata sua moglie nel ‘93 ma giunsero poi alla separazione appena 3 anni dopo.

Massimo Ciavarro, la morte del papà da giovanissimo e l’incidente all’Isola dei Famosi

C’è tanto oltre il suo ruolo da attore, soprattutto scavando nei meandri della sua vita che non sempre è stata caratterizzata unicamente da gioie e soddisfazioni. Dolorosa per Massimo Ciavarro è stata la morte prematura del papà; aveva solo 13 anni quando il genitore passò a miglior vita e proprio l’attore ha più volte raccontato di come quell’evento lo abbia segnato in maniera profonda. “Sono dovuto maturare e crescere in fretta”, raccontava Ciavarro che ben presto si è affacciato al mondo dello spettacolo forse anche per trasformare quella sofferenza in spinta ulteriore per il suo talento.

Non solo film e fiction, Massimo Ciavarro non si è lasciato sfuggire anche l’opportunità di prendere parte ad un reality show. Nota la sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2008 dove si mise in evidenza al punto da sfiorare la vittoria, accontentandosi del secondo posto. Sempre in quell’occasione visse anche un’esperienza tutt’altro che piacevole: un grave incidente che mise a repentaglio la sua salute. Fu infatti costretto a sottoporsi ad un’operazione d’urgenza a causa di un’ulcera perforante.