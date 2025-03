Massimo Ciavarro, attore romano molto attivo negli anni Settanta, è l’ex marito di Eleonora Giorgi nonché papà di Paolo Ciavarro. Ha ottenuto notorietà con i fotoromanzi, che ha cominciato a girare per il settimanale Grand Hotel. Dopo aver ottenuto notorietà grazie appunto ai fotoromanzi, successivamente ha cominciato a recitare in una serie di commedie all’italiana: tra queste Sapore di mare 2 – Un anno dopo, nel quale ha recitato in compagnia di Eleonora Giorgi. I due si sono conosciuti proprio sul set del film ma si sono innamorati solamente più avanti, e hanno messo al mondo un figlio, Paolo.

Al di là dei tanti film che ha girato nel corso della sua carriera cinematografica, Massimo Ciavarro si è dedicato anche ad altre cose oltre il mondo dello spettacolo. Ha fondato infatti diverse imprese, tra cui un’azienda agricola, per poi tornare al settore delle costruzioni. Si è dedicato proprio con la moglie Eleonora Giorgi ad una serie di progetti nel mondo cinematografico: ha recitato infatti in una serie di film diretti proprio dalla sua ex, come L’ultima estate del 2008 e Uomini & donne, amori & bugie del 2003.

Massimo Ciavarro, chi è: i progetti in tv, i talent e non solo

Dopo aver dedicato tutta la vita al mondo del cinema, Massimo Ciavarro negli ultimi anni si è fatto vedere anche di più in tv, prendendo parte come concorrente alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi e ancora nel 2013 a Pechino Express, in coppia con il figlio Paolo, all’epoca giovanissimo.

Dopo la morte di Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro è stato interpellato per parlare proprio della ex moglie. Le parole che ha utilizzato hanno fatto sciogliere il cuore a tutti: “Per me era tutto, è la mamma di mio figlio”. Da quando Eleonora ha saputo di star male, infatti, Massimo Ciavarro non l’ha mai lasciata sola, rimanendole accanto in ogni momento.

