Massimo Ciavarro e l’amore con Eleonora Giorgi: “La pensavo immortale”

Uno dei grandi amori della vita di Eleonora Giorgi è stato senza dubbi Massimo Ciavarro, attore celebre anche per i vari fotoromanzi ai quali ha preso parte in passato. L’artista romano è sempre rimasto al fianco di Eleonora Giorgi in questi anni, specialmente nei mesi complicati della malattia con la quale l’artista si è ritrovata a fare i conti.

“Vivevamo in campagna e avevamo Paolo, il bambino più bello del mondo – aveva raccontato Eleonora Giorgi tornando sulla storia con Massimo -. Quando ha saputo che ero malata, Massimo ha avuto uno choc: “Pensavo che fossi immortale” ha esclamato l’attore ricordando la forza sempre ammirata nei confronti della moglie. Un rapporto speciale ha sempre unito Massimo Ciavarro a Eleonora Giorgi, con i due rimasti comunque vicinissimi negli ultimi anni, in particolare modo dopo che la notizia della malattia dell’artista romana si è diffusa e l’attore da quel momento in poi non ha mai mollato il fianco della madre di suo figlio.

Massimo Ciavarro e la storia con Eleonora Giorgi

Un rapporto speciale ha legato Massimo Ciavarro a Eleonora Giorgi nel corso degli anni, l’attore ha raccontato in una vecchia intervista, scavando tra i ricordi, alcuni passaggi della sua storia al fianco della compianta attrice, morta dopo una battaglia con il tumore al pancreas.

“Avevamo un progetto condiviso: abbiamo costruito case, allevato animali, siamo stati bene, è nato Paolo. Preferivamo quello ai film. Poi, Eleonora mi ha lasciato” ha ricordato Massimo Ciavarro che dopo la fine dell’amore con l’attrice si è fidanzato con una ragazza svedese, ma anche quella storia non ha avuto un buon esito. La stima e il rispetto con Eleonora Giorgi però non sono mai venute meno e l’attore e padre di Paolo Ciavarro è sempre stato presente con il figlio e la ex compagna di vita

