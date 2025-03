Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono stati marito e moglie per dodici anni della loro vita. Dalla loro storia d’amore è nato Paolo Ciavarro, che è legatissimo ad entrambi. La separazione è stata dolorosa per la coppia, come raccontato dallo stesso attore e produttore cinematografica, in una intervista di qualche tempo fa a Vieni da me.

“La fine della nostra storia è stata molto dolorosa perché comunque avevamo fatto tanto insieme. C’è voluto del tempo per riprendermi ma la vita va avanti e grazie al cielo non abbiamo nessun tipo di conflittualità”, le sue parole nel salotto di Caterina Balivo. Dopo essere stati distanti per anni, tuttavia, Eleonora Giorgi e il suo marito Massimo Ciavarro si sono riavvicinati. La malattia di lei, infatti, ha riportato al suo capezzale l’ex compagno, che ha fatto sentire tutto il suo affetto nel periodo più duro.

Eleonora Giorgi e la sorpresa del suo ex marito Massimo Ciavarro: “Lui c’è sempre”

In una intervista rilasciata a Verissimo, l’ex protagonista del film Borotalco, aveva raccontato di aver ricevuto una splendida sorpresa da parte di Massimo Ciavarro e di essere rimasta spiazzata. “E’ stato un amore, mi ha fatto una sorpresa ed è stato di una grande tenerezza. Massimo mi fa sentire protetta, al di là dei miei figli”, ha detto la Giorgi.

“Massimo c’è sempre, ma questa è una caratteristica che gli appartiene. Perché quando serve lui c’è. Se mi sarei mai immaginata di averlo al mio fianco? Ero talmente sana che non mi aspettavo di trovarmi in questa situazione”, ha confidato Eleonora. “Lo conosco bene e la sua orsaggine ci ha tenuto lontani per un po’ di tempo. Ma poi dalla sua prima telefonata ho capito che c’era (durante la malattia, ndr). E’ stato vicinissimo ai miei figli, di cui uno è suo”.

