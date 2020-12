Massimo Ciavarro/ “Con Eleonora Giorgi ho sbagliato ma poi..”

Massimo Ciavarro “Con Eleonora Giorgi un amore intenso ma poi ho sbagliato…”

Eleonora Giorgi oggi sarà ospite a Verissimo e non potrà far altro che parlare del suo amato figlio, Paolo Ciavarro, nato dall’amore travolgente e mai dimenticato con Massimo Ciavarro, il grande attore dagli occhi di ghiaccio. Spesso i due sono insieme in tv per parlare del loro rapporto e del loro unico figlio e lo hanno fatto spesso soprattutto mentre lui era nella casa del Grande Fratello Vip, ma cosa sappiamo di loro? Massimo Ciavarro è stato il grande amore di Eleonora Giorgi tanto che, chi ha vissuto quella passione travolgente durata dodici anni sa bene che i due hanno deciso di andare a vivere in campagna per stare lontano da tutto e da tutti. La coppia si incontrò per la prima volta sul set di Sapore di mare 2 – Un anno dopo e fu allora che scattò il colpo di fulmine.

Colpo di fulmine con Eleonora Giorgi sul set di Sapore di Mare 2

All’epoca, era il 1983, Eleonora Giorgi era ancora sposata con Angelo Rizzoli anche se il loro matrimonio arrivò al capolinea proprio quello stesso anno. Da lì in poi nessuno avrebbe potuto fermare i due che si sono lasciati andare all’amore e alla passione ma ritirandosi alla vita in campagna per non essere travolti da polemiche e commenti. Lei si dedicò alla vita bucolica tra giardini e progetti, lui invece all’edilizia e ad un agriturismo che adesso non ha più. Dieci anni dopo è arrivato il matrimonio che durò solo tre anni. A quanto pare fu la Giorgi a voler mettere la parola fine al loro rapporto per via del comportamento di lui ormai troppo “poco attento alle sue esigenze”, una scelta di cui lei stessa ammise di essersi pentita. In molti sognano il ritorno del loro amore che, intanto, si è trasformato in una solida amicizia, un rapporto di stima profondo.



