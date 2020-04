Massimo Ciavarro, dedica al figlio Paolo/ “Umile ed educato: ce ne fossero come lui!”

Rifacendosi ai tantissimi apprezzamenti ricevuti da Paolo Ciavarro sui social dai fan del Grande Fratello Vip 2020, suo padre Massimo Ciavarro ha voluto fargli una dedica emozionante. Questa sera Paolo rischia di uscire e lasciare la Casa ad un passo dalla finale, ma prima che si sappia l’esito del televoto Massimo vuole ribadire al pubblico a casa le qualità del suo ragazzo. “Paolo Ciavarro è un uomo gentile, educato, umile. – scrive – A lui non piace mettersi in mostra e litigare o esprimere giudizi non richiesti per mostrare quanto vale. Paolo è un uomo che con il suo modo di fare timido trasmette la cosa più bella di questo mondo, amore e amicizia.” Papà Ciavarro tiene poi a sottolineare che suo figlio “è un uomo pieno di sani principi, educazione, amore. Ce ne fossero come lui, vivremmo in un mondo dove maleducazione, volgarità, offese contro le donne non esisterebbero.”

Massimo Ciavarro fiero del figlio Paolo: “Fortuna che esistono uomini come lui”

Massimo Ciavarro è sicuramente fiero di suo figlio Paolo e, dopo averlo ben chiarito anche nella Casa del Grande Fratello Vip quando ha avuto modo di vederlo e abbracciarlo, lo ribadisce anche attraverso i social. “Paolo è un uomo che mette in primo piano i rapporti senza nessuna strategia e cattiveria. Fortuna che esistono uomini come Paolo che non hanno paura di esternare i loro sentimenti, le loro fragilità, la loro anima pura.” scrive. E conclude: “Paolo può essere accusato di non aver dato nulla nella casa ma al contrario ha mostrato cos’è l’eleganza nel rapportarsi con gli altri e il rispetto e la purezza e la bontà d’animo!”





