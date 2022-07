Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli, ex Eleonora Giorgi/ Due grandi amori

Eleonora Giorgi e il matrimonio con Angelo Rizzoli

Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli sono gli ex mariti di Eleonora Giorgi. Due grandissimi amori per l’attrice di “Borotalco” che è stata legata ad Angelo Rizzoli dal 1979 al 1983. Proprio l’attrice ha raccontato che, in seguito alla morte di un suo fidanzato è caduta nel baratro della tossicodipendenza, da cui è uscita proprio grazie al suo primo marito. “La persona più buona del mondo. Io stavo male e pesavo poco più di 40 chili, lui a 34 anni aveva tutto il peso del gruppo. Il mio lato dolente incontra il suo e non ci lasciamo più” – ha detto l’attrice che parlando del primo marito negli studi di Verissimo aggiunse – “ha reso la mia vita una favola. Ho incontrato una persona che mi ha vista per quella che ero: Angelo Rizzoli, un uomo molto tormentato a modo suo, molto infelice”.

Gli anni con Angelo Rizzoli sono stati all’insegna dell’amore, ma anche di diversi momenti di difficoltà. “Credo che quei pochi anni della nostra storia gli abbiano fatto sentire qualcosa di importante. Ero un po’ pazza e lui abituato a tante compiacenze, penso che la mia onestà lo colpì. Il carcere? Ancora oggi è difficile dire, non voglio addentrarmi ma la sofferenza che ci ha procurato è stata devastante. Io gli ho sempre creduto. Lui con me voleva fare l’uomo, quando uscì dal carcere poi tra noi arrivò la rottura. Gli dissi basta, proposi di lasciare l’Italia e fare i produttori indipendenti. Lui mi disse di non accettare critiche da nessuno, tantomeno da sua moglie. Così imboccammo strade diverse” – ha detto l’attrice.

Eleonora Giorgi, dopo il matrimonio con Angelo Rizzoli arriva Massimo Ciavarro

Dopo la fine del matrimonio con Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi si è innamorata di Massimo Ciavarro. L’incontro è avvenuto nella casa di Vittorio Cecchi Gori come ha raccontato l’attrice: “rivedo Massimo Ciavarro con il quale avevo recitato in Sapore di mare. Mi chiese il numero ma non mi telefonò per mesi: una domenica di ritorno dal mare trovo i ladri in casa e il telefono che squillava. Era Massimo: “Scusa ti devo lasciare, c’ho i ladri””.

Un grande amore che l’attrice ha raccontato così: “compravamo casali in rovina per rimetterli a nuovo, restauravamo mobili e avevamo Paolo, il bambino più bello del mondo: ma Massimo era sempre un po’ scontento. Lui al contrario della gente del cinema non si è mai dato arie: la prima volta che l’ho visto sul set mi ha detto “io non te garantisco niente… tutte ’ste battute da dire””.

