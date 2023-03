Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli, ex Eleonora Giorgi/ I grandi amori dell’attrice

Eleonora Giorgi: il primo marito Angelo Rizzoli e il figlio Andrea

Eleonora Giorgi sarà ospite di Francesca Fialdini nella puntata di oggi, domenica 5 marzo, di “Da noi… a ruota libera”. L’attrice si è sposata due volte. La prima volta ha sposato, nel 1979, Angelo Rizzoli. L’anno dopo, nel 1980, è nato il figlio Andrea. I due hanno divorziato nel 1984, in seguito alle questioni giudiziarie dell’editore.

In diverse occasioni la Giorgi ha ricordato con parole positive l’ex marito scomparso nel 2013, che è stato al suo fianco quando era in difficoltà e dipendente dalla droga: “Ho trovato in lui una persona che mi amava e sono uscita dalla droga. Mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio”, ha dichiarato a Oggi è un altro giorno. E ha aggiunto: “La nostra è stata una storia romantica, eravamo due persone sofferenti, lui 34 anni io 24 anni, e sono quelle ad essersi innamorate”.

Il matrimonio con Massimo Ciavarro e il figlio Paolo

Dopo la fine del matrimonio con Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi ha iniziato una relazione con l’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set del film “Sapore di mare 2” e sposato nel 1993. Nel 1991 i due sono diventati genitori di Paolo, che nel 2022 li ha resi nonni del nipotino Gabriele. “Facciamo questo film insieme ci scambiamo il numero, poi mi separo, una domenica di marzo vado al mare con il mio figlio piccolo e quando torno nel pianerottolo ho trovato la casa svaligiata, mi squilla il centralino ed era Massimo…”, ha raccontato la Giorgi a I fatti vostri, ricordando l’inizio della loro storia d’amore. Ciavarro e la Giorgi sono rimasti in ottimi rapporti: “Oggi siamo fratelli… ”, ha raccontato l’attore all’Huffpost. Dopo il divorzio da Ciavarro, avvenuto nel 1996, Eleonora Giorgi è stata fidanzata fino al 2007 con il celebre romanziere Andrea De Carlo.

