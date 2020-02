MASSIMO CIAVARRO/ “Mio figlio Paolo? L’ho visto diverso”. E su Clizia… (Verissimo)

Era già toccato a Eleonora Giorgi qualche anno fa. Ora, anche Paolo Ciavarro, il figlio nato dal suo matrimonio con Massimo Ciavarro, ha deciso di prendere parte come concorrente al reality show Grande Fratello Vip. La stessa Giorgi, di recente, è voluta tornare nella Casa di Cinecittà, ma questa volta la sua permanenza si è limitata quasi solo al tempo necessario per salutare suo figlio. Giorni prima, aveva espresso il suo parere circa la relazione di lui con Clizia Incorvaia, fashion blogger friulana che Ciavarro ha conosciuto proprio al Gf Vip. In un’intervista a Chi, la Giorgi si era mostrata piuttosto perplessa, dal momento che Clizia è reduce da una separazione (dal cantante Francesco Sarcina, ndr) e ha già una bambina. In seguito, però, ha come ritrattato tutto: “Amore mio”, si legge nella sua lettera fatta pervenire alla redazione del Gf, “quanto mi manchi, sono tanto fiera di te, mi dispiace di essere apparsa invadente e prroccupata, perdonami. Sono felice di te e sono felice di vederti felice nella tua storia con Clizia. Tu lo sai che rispetto sempre il privato dei miei figli e che accolgo con amore ogni loro scelta. Ti prego, amore mio, sii felice e sereno e viviti tutto il bello che c’è. Un bacio immenso, mamma”.

Massimo Ciavarro commenta l’incursione al Gf Vip di Eleonora Giorgi

Anche Massimo Ciavarro ha voluto dire la sua a proposito del recente avvicinamento di suo figlio Paolo a Clizia Incorvaia. Lo ha fatto a Verissimo, nel corso del faccia a faccia di oggi con la conduttrice Silvia Toffanin: “Clizia mi sembra una ragazza molto carina. Paolo deve fare quello che si sente”, ha dichiarato. Per poi aggiungere: “Paolo è molto coinvolto in questa storia. Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo. Trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”. Anche Massimo, comunque, manifesta un barlume di preoccupazione. Di suo figlio dice: “L’ho visto diverso. Ho paura di trovare un’altra persona perché credo che lì dentro psicologicamente le persone possano cambiare”. Paolo è abituato alla pressione delle telecamere, avendo già lavorato in televisione; tuttavia, non ha mai messo in piazza in questo modo la sua vita privata, e per lui quella del reality è un’esperienza tutta nuova. Quanto all’ex moglie, Ciavarro non entra nel merito delle dichiarazioni che ha rilasciato, ma ne definisce una specie di profilo psicologico ‘giustificando’ la sua reazione: “È un ciclone. Lei ha bisogno di tempo. In queste situazioni così estemporanee non ha avuto la possibilità di spiegare bene il suo ragionamento”. L’appuntamento con Massimo Ciavarro a Verissimo è per sabato 22 febbraio alle 16 su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA