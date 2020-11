Massimo Ciavarro, padre di Paolo/ “Con Eleonora Giorgi non volevo finisse ma…”

Nella puntata di questo pomeriggio di “Verissimo”, in cui Eleonora Giorgi e il figlio Paolo saranno protagonisti assieme nel salottino tv di Silvia Toffanin il terzo ospite presente però solo idealmente sarà Massimo Ciavarro, ex compagno dell’attrice e padre di uno dei volti più conosciuti dello showbiz italiano degli ultimi anni. Infatti il 63enne attore capitolino (che compie proprio oggi gli anni), nonché produttore cinematografico e accademico, è stato sposato con la bionda collega e ancora oggi che la loro separazione è un lontano ricordo pare che il loro legame sia ancora forte e improntato alla stima e affetto. Come si ricorda la rottura arrivò nel 1996, ovvero cinque anni dopo la nascita del piccolo Paolo e a dodici dall’esplodere tra di loro della passione: una storia d’amore, a rileggere le cronache dell’epoca, davvero travolgente e di cui rimangono oggi dei “segni” se è vero che nonostante il divorzio la Giorgi e Ciavarro sono apparsi in alcune circostanze assieme in televisione e sovente hanno pure parlato del figlio Paolo, finito a sua volta sotto i riflettori per la partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”.

MASSIMO CIAVARRO: “NON VOLEVO CHE FINISSE CON ELEONORA GIORGI, MA…”

Ma cosa si ricorda di quell’amore che all’epoca monopolizzò le cronache di gossip ma che Massimo Ciavarro e la sua Eleonora decisero di vivere lontano da occhi indiscreti e in campagna? Dopo essersi conosciuti sul set di “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, e galeotte come spesso accade furono le riprese del film, la coppia decise di rifugiarsi in campagna a metà degli Anni Ottanta anche se le nozze arrivarono solo nel 1993, quando Paolo era già nato e soli tre anni prima della fine. “Oggi siamo come dei fratelli” aveva raccontato di recente Ciavarro in una bella intervista all’Huffington Post, spiegando che quando due persone si lasciano dovrebbe essere sempre così e aggiungendo che lui non avrebbe voluto che finisse. “È stata una cosa molto improvvisa e oltre a Eleonora ho perso anche un rapporto con Paolo” si era rammaricato l’attore, rasserenato però dal fatto che col tempo è riuscito a recuperarlo con entrambi e il fatto che il figlio non abbia mai risentito della loro separazione lo consola dato che a suo giudizio “se hai dei figli dovrebbe essere questa la normalità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA