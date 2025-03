In collegamento con i funerali di Eleonora Giorgi, l’inviato de La Volta Buona ha intercettato Massimo Ciavarro, ex marito dell’attrice che è stato il primo a fare il suo ingresso in chiesa, insieme al figlio Paolo. L’attore e produttore cinematografico, per tutto il periodo della malattia di Eleonora, è rimasto in disparte, lontano dai riflettori e dalle interviste, e non tutti sanno che è stato al fianco dell’ex moglie sempre, fino alla fine dei suoi giorni.

Diretta funerali Eleonora Giorgi streaming video tv/ Rai e Mediaset, orario e ultime volontà (5 marzo 2025)

Un retroscena che viene sottolineato proprio in diretta su Rai 1, di fronte alle prime parole di Massimo Ciavarro dopo la morte di Eleonora. “Cosa c’è da dire? – ha esordito l’attore scosso, lasciando al pubblico de La Volta buona una sola ed eloquente frase – Dico solo ‘Bellissima fino all’ultimo momento'”.

Nicoletta Ercole, chi è la costumista/ Ha organizzato il funerale di Eleonora Giorgi

Massimo Ciavarro al fianco di Eleonora Giorgi quando è morta: il retroscena svelato in diretta

Una frase, questa di Ciavarro, che nasce proprio dal fatto che lui era al fianco di Eleonora Giorgi quando è spirata. “Lui era con lei fino alla fine. È stato lui a chiamare i figli che sono andati dalla madre negli ultimi istanti della sua vita. Ha chiamato Andrea e Paolo perché la madre stava per lasciarli”, ha rivelato in diretta l’inviato di Caterina Balivo. Che Massimo fosse stato per Eleonora una palla importante durante la malattia, e quindi dopo la loro separazione, è stata proprio l’attrice a confessarlo nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo. “Pensavo fossi immortale”, è la frase che l’attore le avrebbe detto quando ha scoperto della sua malattia e della sua gravità. Questo retroscena svela quanto il legame tra i due fosse forte e solido, nonostante la fine del loro matrimonio.