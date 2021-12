Massimo Ciccozzi/ “Obbligo mascherina Ffp2 al chiuso potrebbe essere utile”

«Non abbiamo una prevalenza esatta, noi abbiamo ancora prevalentemente la presenza di Delta. Ma la Omicron contagia il doppio rispetto alla Delta, ha una percentuale di contagio che è tra la varicella e il morbillo»: così Massimo Ciccozzi ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

L’epidemiologo ha fatto il punto della situazione sulla variante Omicron: «Corre e raddoppia ogni due giorni come numero di persone che si possono infettare. Noi dobbiamo correre con la terza dose: sappiamo che la seconda dose protegge un po’ poco, c’è la possibilità di reinfezione, specialmente se le persone non si vaccinano».

MASSIMO CICCOZZI SULL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

«La Omicron si ferma con la mascherina e con la terza dose di vaccino», ha rimarcato Massimo Ciccozzi ai microfoni di Serena Bortone: «Noi non siamo al livello di altri Paesi che a luglio hanno tolto la mascherina o che hanno vaccinato poco. C’è una serie di cose che ci fanno pensare che noi siamo i primi in Europa e rimarremo i primi in Europa. La parte scientifica ci sa fare e dà dei dati oggettivi che indicano la strada». Una soluzione potrebbe essere l’obbligo Ffp2 al chiuso? «Potrebbe essere utile, la mascherina chirurgica protegge gli altri ma non chi se la mette», ha aggiunto Massimo Ciccozzi, con una battuta finale sulla durata del certificato verde: «Il green pass dovrebbe durare cinque mesi, come l’efficacia della seconda dose».

