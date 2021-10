Massimo Clementi/ “Presto nuovi antivirali contro il Covid. L’idrossiclorochina…”

Dibattito su vaccini e terapie domiciliari a Dritto e rovescio, presente il professor Massimo Clementi. Il virologo dell’ospedale San Raffaele di Milano ha replicato così ai dubbiosi sulla vaccinazione: «Non è vero che i vaccini funzionano solo con una dose. Abbiamo almeno 4-5 vaccini con più di una dose, perché bisogna fare dei richiami. Questa cosa è importante e deve essere compresa per questa vaccinazione».

Il vermifugo per cavalli (ivermectina) e l’idrossiclorochina sono gli strumenti invocati dai no-vax per curare il Covid, netto il commento di Massimo Clementi: «Non si può andare avanti con osservazioni aneddotiche. Gli studi medici devono seguire una procedura di controllo e trattamento che porta a una evidenza clinica. Quei farmaci non sono stati validati. Io sono stato curioso all’inizio della pandemia, quando non avevamo alcun farmaco attivo specifico, e abbiamo preso farmaci potenzialmente attivi su altre infezioni. La stessa idrossiclorochina l’abbiamo valutata: ha un certo effetto sul Covid, ma negli studi clinici non ha mantenuto queste promesse e in qualche caso si è rivelata anche dannosa».

MASSIMO CLEMENTI: “IN ARRIVO NUOVI ANTIVIRALI”

«Io sono aperto a qualsiasi cosa», ha messo in risalto Massimo Clementi: «Secondo me sbagliamo a mettere insieme vaccino e terapie. Le terapie sono un aspetto di questa infezione, riguardano il caso clinico. Io sarei anche d’accordo con farmaci validati sulla terapia domiciliare, ma i farmaci devono essere validati dagli enti regolatori». Ma non è tutto: Massimo Clementi ha evidenziato che «stanno arrivando antivirali nuovi, c’è una compressa mutagena tra le altre» e ha voluto elogiare la tecnologia dell’RNA messaggero, che «non si fermerà a questo vaccino: ci saranno vaccini contro altre infezioni virali e la tecnologia ci consentirà di trattare malattie non virali, come quelle oncologiche».

