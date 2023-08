Massimo Colantoni di Temptation Island è diventato papà/ “È nato Edoardo, gioia immensa per me e Denise”

Massimo Colantoni di Temptation Island è diventato papà per la prima volta: l’annuncio

Massimo Colantoni, ex concorrente di Temptation Island, è diventato papà per la prima volta. Partecipò all’edizione del 2019 insieme all’allora fidanzata Ilaria Teolis, ma il percorso nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non riuscì a sanare i loro problemi di coppia. Oggi Massimo e Ilaria non stanno più insieme: lui ha ritrovato l’amore al fianco di Denise Lo Giudice che gli ha dato il suo primo figlio.

Ad annunciarlo è stato proprio Massimo Colantoni con un post pubblicato su Instagram il 30 agosto che recita: “Oggi alle ore 13:26 è nato Edoardo. Una gioia immensa per me e per Denise. La nostra felicità, il frutto del nostro amore. Comincia la nostra nuova vita con te, amore mio”.

Massimo Colantoni papà: grande gioia con la compagna Denise Lo Giudice

Edoardo è il nome scelto per il primogenito di Massimo Colantoni e la compagna Denise. Solo alcuni mesi fa era stato proprio l’ex volto di Temptation Island ad annunciare l’arrivo del bambino nelle loro vite tramite un toccante post: “Ce lo siamo chiesti per mesi fino a che non l’abbiamo scoperto quel giorno insieme dal ginecologo… Era il 17 Marzo quando sono rientrato a casa dal lavoro e mi hai fatto trovare questa sorpresa…”. E ancora: “Dopo un po’ di fatica ho scartato il tutto e davanti a me ho visto tanto blu … quel blu che lasciava pochi dubbi, ho aperto piano piano fino a trovare questa scritta: “Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo”.

