Massimo Colantoni diventa papà/ Primo figlio per l’ex Temptation Island: l’annuncio…

Massimo Colantoni di Temptation Island diventa papà

In attesa che la nuova edizione di Temptation Island arrivi sul piccolo schermo per fare compagnia ai telespettatori di canale 5 per tutta l’estate, i protagonisti delle scorse edizioni continuano a far notizia. Mentre Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, coppia amatissima dai fan del programma dell’amore, aspettano il quarto figlio, un altro, ex protagonista del docu-reality sull’amore sta per vivere per la prima volta l’esperienza della paternità. Stiamo parlando di Massimo Colantoni che, con una dolcissima foto dell’ecografia, ha annunciato la gravidanza della compagna.

“Aspettando te”, ha scritto il futuro papà che ha condiviso anche una foto di una tutina e quella con il test di gravidanza. Una grande emozione per l’ex concorrente di Temptation Island e la compagna Denise Lo Giudice.

Il percorso di Massimo Colantoni a Temptation Island

Massimo Colantoni ha partecipato a Temptation Island durante l’edizione del 2019. All’epoca era fidanzato con Ilaria Teolis con cui decise di mettersi alla prova all’interno del villaggio delle tentazioni. Una storia che non riuscì a superare il test e che terminò per il flirt vissuto da lui con le single del programma. Conclusa l’avventura a Temptation island, Massimo intraprese una relazione con Sonia Onelli, una ragazza conosciuta all’interno del programma.

Anche questa storia, però, non ha avuto un lieto fine. Successivamente, circa un anno fa, Colantoni ha incontrato Denise, la sua attuale compagna, con cui ora è pronto a formare una famiglia.

