Massimo Colantoni e Sonia Onelli fidanzati/ Storia dopo Temptation, e l’ex Ilaria…

Colpo di scena tra due ex protagonisti di Temptation Island! Massimo Colantoni – entrato in coppia con Ilaria Teolis – e la tentatrice Sonia Onelli stanno insieme. A rivelarlo è stato lo stesso ex fidanzato di Ilaria che dopo la lunga relazione con tanto di convivenza al seguito, si era ritrovato a subire le conseguenze del suo comportamento sull’isola delle tentazioni. Nel corso dei 21 giorni di trasmissione, il “farfallone” Massimo aveva prima intrapreso una conoscenza con Federica Lepanto per poi posarsi ben presto su un altro fiore, la bella Elena. Con lei, però, anche fuori dal programma non era nata la relazione che sperava ma il destino ha voluto che nella vita e nel cuore di Massimo entrasse una terza tentatrice, Sonia Onelli, con la quale ha ora intrapreso una vera e propria storia d’amore. La notizia è giunta oggi nello studio di Uomini e Donne, durante la registrazione della prima puntata del trono classico. Anche se la notizia del fidanzamento tra Massimo e Sonia ha in parte lasciato di stucco i fan del programma, occorre però ribadire come entrambi si erano fatti notare a telecamere spente, durante l’estate. Oggi però, è giunta l’attesa conferma!

MASSIMO COLANTONI E SONIA ONELLI SONO FIDANZATI

Stando alle anticipazioni rivelate dal sito del Vicolo delle News, Massimo Colantoni ha dichiarato oggi a sorpresa di essersi fidanzato con l’ex tentatrice Sonia Onelli. Una dichiarazioni giunta in presenza della sua ex Ilaria, anche lei ospite oggi nello studio di Uomini e Donne. Quest’ultima però non era da sola dal momento che ad intrattenere i telespettatori (e la stessa Teolis) c’era anche il bel tentatore Javier, colui che in tanti avrebbero voluto vedere quest’anno sul trono ma che per l’occasione è rimasto silenzioso in un angolo con l’intento chiaro di non volersi immischiare nella delicata situazione che vedeva protagonisti i due ex, alle prese con la presentazione della nuova fidanzata di lui. A quanto pare, terminata l’esperienza di Temptation Island, Ilaria avrebbe fatto un passo indietro sentendo la mancanza di Massimo, al punto da volerlo rivedere. Tuttavia, il ribadito carattere del ragazzo hanno spinto entrambi a mettere un punto alla loro relazione, questa volta definitivamente. La Onelli però – all’epoca tentatrice di Arcangelo – è riuscita a fare breccia nel suo cuore al punto da voler intraprendere una relazione con lui. Sarà il tempo a dire se il loro è vero amore!

