Massimo Colantoni e Sonia Onelli si sono lasciati/ “Dopo Temptation, non rinnego…”

Storia al capolinea tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. L’ex fidanzato di Ilaria Teolis e l’ex tentatrice di Temptation Island si sono lasciati definitivamente. I due si erano incontrati proprio all’interno del villaggio del programma condotto da Filippo Bisciglia e, dopo la fine della storia tra Massimo e Ilaria Teolis, era nata ufficialmente la relazione. Dopo un anno, però, il rapporto è giunto al capolinea e, dopo vari rumors, a confermare la rottura è stato proprio Colantoni che ha affitato ad Instagram le sue parole. L’ex protagonista di Temptation ha così annunciato la fine della sua relazione con Sonia Onelli spiegando di non rinnegare assolutamente niente del tempo trascorso con l’ex tentatrice con cui ha vissuto momenti belli e felici.

MASSIMO COLANTONI E SONUA ONELLI: L’ADDIO UN ANNO DOPO TEMPTATION ISLAND

Con un messaggio pubblicato tra le storie di Instagram, Massimo Colantoni ha annunciato la fine della sua storia con Sonia Onelli. “E’ inutile nascondersi dietro un dito. Io e Sonia non stiamo più insieme. Spesso, nella vita, gli obiettivi di una coppia non sono comuni” – scrive Massimo. “A volte il coinvolgimento e i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano. Ho messo tutto me stesso in questa relazione, ma nonostante sia finita, non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi”, aggiunge. Infine conclude così: “Sono vero e trasparente. Ci tenevo a dirvelo“. Da parte di Sonia Onelli, invece, non è ancora arrivato nessun commento.



