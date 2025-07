Chi era Massimo Cotto, disc jockey, speaker e critico musicale, ha lavorato con tantissime emittenti in giro per l'Italia fin da giovanissimo

Massimo Cotto, originario di Asti, dove è nato nel 1962, è stato un disc jockey, produttore, giornalista e uomo di cultura, impegnato anche in politica in un’esperienza che l’ha visto come assessore alla cultura del suo comune d’origine. La carriera nel mondo della radio e della musica è cominciata durante l’adolescenza per Cotto: da bambino era infatti una promessa del basket, sport che praticava lasciando presagire che sarebbe diventato un giocatore con prospettive rosee.

A 16 anni però, la svolta: Massimo, in macchina con degli amici, ascoltò la voce di un dj e se ne innamorò. Massimo fu rapito dall’enfasi e dalla passione di quello che avrebbe chiamato collega, dedicando così di mollare lo sport che conduceva con ottimi risultati, per dedicarsi proprio alla radio. Giovanissimo, si presentò alle porte del direttore di una radio privata, chiedendo di poter fare gavetta e cominciò così la sua carriera, mettendosi in mostra fin da subito con la sua brillantezza, capacità e cultura, imponendosi fin da subito sul panorama radiofonico italiano come una voce e mente brillante.

Massimo Cotto: l’amore con Chiara Buratti

Massimo Cotto è stato sposato con Chiara Buratti, di professione attrice. I due sono convolati a nozze nel 2006, con Francesco Renga come testimone. Un amore grande il loro, che ha portato alla nascita di un figlio, Francesco Danilo. Dopo una lunga carriera e tantissime esperienze professionali, che lo hanno portato a diventare un professionista amato e stimato da tutti, Massimo Cotto è morto nel 2024. L’addio un mese dopo un brutto malore nella sua casa di Asti. Un grandissimo dolore per la sua famiglia, per la moglie Chiara, che dal 2006 non lo aveva mai lasciato solo, e per i suoi fan, che da anni lo seguivano con affetto in ogni sua nuova avventura professionale, stimandolo come uomo e dj.