Massimo D’Alema/ “La sinistra ha tradito i palestinesi, grave mancanza di memoria”

«La Sinistra ha tradito i palestinesi»: netto il giudizio di Massimo D’Alema. L’ex presidente del Consiglio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano ed ha commentato la guerra Israele-Gaza, ricordando che l’Italia «è un paese che ha avuto una politica di amicizia per i palestinesi, un patrimonio che non è stato solo della sinistra, ma di tutte le forze democratiche, da Enrico Berlinguer a Bettino Craxi, ad Aldo Moro e molti altri».

Global Health Summit diretta Draghi-Von der Leyen/ Programma: Covid, brevetti vaccini

Una politica di amicizia venuta meno secondo Massimo D’Alema, che ha accusato Roma e Bruxelles di aver abbandonato i palestinesi, mettendo nel mirino la sua fazione: «Neppure le migliori forze della sinistra sembrano in grado di tornare a dire la verità».

MASSIMO D’ALEMA: “GRAVE LA MANCANZA DI MEMORIA STORICA”

«E’ grave la mancanza di memoria storica dell’Italia», l’accusa di Massimo D’Alema: «Israele non ha il diritto di continuare a occupare i Territori palestinesi, non ha il diritto di annettere Gerusalemme e colonizzare tanta parte della Cisgiordania». Tel Aviv, ha aggiunto l’ex premier, non ha il diritto di cacciare il popolo palestinese dalle loro case, così come non ha il diritto di aggredire le persone riunite in preghiera nella spianata di Gerusalemme: «È questa politica della destra israeliana, avallata dagli Usa e non contrastata dall’Europa, che ha finito per rafforzare Hamas». Massimo D’Alema ha precisato che la solidarietà alla Palestina è stata erosa negli ultimi quindici anni a causa di un sentimento anti-arabo tale da raggiungere l’islamofobia: «Colpisce che in prima fila con Israele ci sia la destra nazionalista venata di razzismo. Una destra erede dell’antisemitismo oggi ha convertito quel sentimento in anti-islamismo. Questo dovrebbe far riflettere il mondo israeliano e le comunità ebraiche».

Sondaggi politici/ Lega al 21%, Pd scende al 19,5%. FdI in netto rialzo: -1% dai dem

LEGGI ANCHE:

Del Debbio vs Ferrero/ "Disprezzo con la destra è antifascismo? Che c*zzo c'entra?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA