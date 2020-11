“Massimo D’Alema? Tutto agli atti”/ Myss Keta: flirt anche con Agnelli e Dalì

In occasione dell’uscita del suo ultimo disco “Il cielo non è un limite”, Myss Keta è tornata a parlare della sua presunta liaison con Massimo D’Alema. Nel 2018 l’artista aveva pubblicato sui suoi social una foto con l’ex leader della sinistra sotto il palco di un suo concerto: “Guardate chi è venuto a sentirmi stasera! Grazie Massimo, non siamo più amanti ma saremo sempre amici”, ha scritto la cantante velata a corredo dello scatto. In passato, in numerose interviste, Myss Keta ha fatto riferimento al flirt tra lei e D’Alema: “Massimo è pieno di debiti, per questo è fuori della scena politica oggi. Mi deve ancora i soldi di una cena al ristorante, ho ancora lo scontrino. Era una cena di pesce, mi ha chiesto di anticipargli i soldi, ha il braccino corto”. La foto con Massimone, come lo chiama lei affettuosamente, ha ovviamente destato la reazione del popolo de web: “Sei la nostra speranza per ricostruire la sinistra! Myss Keta presidente!” e “Keta, tira giù ‘sto burka di Gucci e facce vede che sei Di Maio!”, sono alcuni dei numerosi commenti apparsi sotto la foto.

MYSS KETA: IL FLIRT CON MASSIMO D’ALEMA È VERO?

Nelle scorse settimana Myss Keta è tornata a parlare di Massimo D’Alema in una ironica intervista con Stefano Mannucci per “Il Fatto quotidiano”. Confermando che l’ex leader della sinistra non si perde un suo concerto e che ci ha provato spalmandole la crema sulla barca a vela: “Tutto agli atti. Di più non posso rivelare”, ha risposto la cantante. Ma oltre a D’Alema, Myss Keta racconta spesso delle sue frequentazioni con Gianni Agnelli e Salvador Dalì. A chi le fa notare che è troppo giovane per aver anche solo incontrato l’Avvocato e il pittore, risponde: “La realtà supera ogni immaginazione”. Quando Mannucci le ha chiesto se il nuovo singolo “Due” è dedicato proprio al “Baffetto”, Myss Keta ha detto: “Come dimostro nel video, siamo alle prese con un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell’Occidente contemporaneo e la saturazione del mondo post-capitalista”. Insomma, più chiaro di così…



© RIPRODUZIONE RISERVATA