Massimo Dapporto e la moglie Stefania: pellegrinaggi a Lourdes, tentazioni sul set e un amore che resiste da oltre mezzo secolo.

Da più di cinquant’anni Massimo Dapporto è sposato con Stefania Longo, con la quale è convolato a nozze nel 1971. Nonostante il lavoro di lui nel mondo dello spettacolo, la coppia ha sempre preferito rimanere lontana dalle telecamere senza mettere in pasto la propria vita privata. Quando ha parlato di lei, Massimo ha raccontato qualcosa di speciale, il fatto che la moglie fa spesso dei pellegrinaggi a Lourdes dove si occupa di fare la crocerossina come volontariato.

“Da Stefania ho ascoltato tante storie commoventi e varie volte ho pensato di seguirla nei suoi pellegrinaggi, ma poi, travolto dagli impegni, non ho mai realizzato il progetto”, aveva svelato Massimo Dapporto. Chiaramente il loro rapporto non è facile, dato che l’attore conosce spesso belle donne sul set. Eppure, questo non ha mai messo in discussione il loro rapporto: “Quando ho conosciuto mia moglie, non avevo esperienza, ero molto fragile e insicuro”, confessa, “Frequentando per lavoro altre donne, sono stato attratto dalla scoperta del mondo femminile e della sensualità”.

Massimo Dapporto sul figlio Davide: “Ha grandi potenzialità“

Massimo Dapporto ha svelato con grande sincerità di aver sempre messo per prima la moglie “Mi è capitato di innamorarmi, però ho sempre analizzato e controllato la situazione, ho sempre misurato la distanza tra le ‘altre’ e mia moglie”. Dalla relazione tra Massimo Dapporto e Stefania Longo è nato il figlio Davide nel 1972, un anno dopo il loro matrimonio. Anche lui, seguendo le orme del padre e del nonno Carlo, ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo, in particolare come regista: “Adesso lui lavora per conto proprio e scrive anche delle sceneggiature… E sta andando per la sua strada e io sono contento perché sono convinto che abbia delle grosse potenzialità”, spiega Massimo a YesLife, “Ho evitato di dargli dei consigli sulle scene che si dovevano girare”, racconta riguardo alla serie Distretto di Polizia, dove hanno lavorato insieme.