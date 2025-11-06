Massimo Dapporto, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha svelato di aver scoperto di avere una sorella a 21 anni.

Dal doppiaggio alla recitazione sul set; cinema, tv e teatri. Un’arte che non conosce segreti per Massimo Dapporto, tra i volti più rappresentativi del settore capace di interpretare i personaggi più disparati con empatia, trasporto e coinvolgimento. Ospite oggi nel salotto de La Volta Buona si racconta partendo da un traguardo anagrafico, gli ottant’anni compiuti lo scorso agosto. Fiero della sua età e per nulla intenzionato a mettere da parte la sua arte. Proseguendo nell’intervista nel talk di Caterina Balivo emerge però un racconto personale degno di nota, strettamente legato al rapporto con papà Carlo.

Chi è Layana di X Factor 2025/ Prime critiche per l'allieva di Lauro, ma il web la difende: "Sottovalutata"

Da giovane, Massimo Dapporto scoprì di aver vissuto per 21 anni senza sapere dell’esistenza di una sorella. Una realtà abilmente nascosta dal papà, ma forse solo per il timore della mancata comprensione da parte del figlio, che invece ci fu eccome nonostante un iniziale affronto, in realtà teatrale. “L’ho affrontato per la prima volta, facendo finta di essere scandalizzato. Entrai con questa lettera, gliela buttai in faccia: ‘Vergognati, non me l’hai mai detto, ho una sorella!’. Per me era una cosa fantastica, anche perchè in famiglia siamo tutti maschi”.

Fazzolari: “servizi segreti spiano Ranucci? Insinuazioni assurde, denunciamo”/ “Da Report accuse infondate”

Massimo Dapporto a La Volta Buona: “Mia sorella? Nata da un relazione precedente di papà…”

Da quel giorno Massimo Dapporto ha scelto di coltivare quel rapporto con la sorella e, nel salotto de La Volta Buona, ha anche sottolineato: “Lei aveva 4 anni prima di me, non è nata durante il rapporto con mia mamma; non è così. E’ nata da una storia d’amore precedente di papà, con una signora di Genova molto bella”. Con ironia sottolinea il rapporto di oggi con la sorella ritrovata, asserendo: “Abbiamo una gran bella amicizia, ormai siamo quasi fratelli!”. L’attore mette poi in evidenza la reazione successiva del suo amato genitore dopo quella rivelazione a 21 anni: “Lui redarguì mamma per non aver buttato le lettere, io poi gli dissi che era una grande testimonianza d’amore e che volevo conoscere mia sorella. E’ stata la prima volta in cui mi ha detto: ‘Sei molto intelligente’…”.