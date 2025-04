Si chiama Massimo De Core il protagonista del film “L’ultima sfida”, diretto da Antonio Silvestre e interpretato da Gilles Rocca nei panni del protagonista, al fianco di grandi attori come Michela Quattrociocche e della cantante Chiara Iezzi. Ma chi è Massimo De Core, e soprattutto quello che si chiedono in queste ore i telespettatori: esiste davvero? La risposta è no, non esiste davvero. Massimo De Core non è un calciatore esistito realmente ma certamente la sua storia è ispirata a quella di tanti calciatori che hanno fatto del pallone la propria vita, arrivando a dare tutto per la maglia che amano. La storia di Massimo De Core racconta proprio questo: di sogni infranti, del calcio come una metafora di vita.

Massimo De Core, interpretato da Gilles Rocca, è un calciatore che ha indossato sempre la stessa maglia, diventando una bandiera del suo club. Il suo sogno è stato per tutta la vita quello di vincere un trofeo importante e l’occasione arriva sul finale di carriera, quando il club va in finale di Coppa di Lega. Lui ha finalmente l’occasione di realizzare il sogno della vita ma proprio in quel momento Massimo viene minacciato da una banda criminale che vuole che la partita venga truccata e che la sua squadra perda. Quale decisione prenderà Massimo?

Massimo De Core, chi è: protagonista la moglie Germana

Michela Quattrociocche sarà ne “L’ultima sfida” Germana, la moglie di Massimo De Core. La donna nel film sarà una influencer da milioni di followers e avrà un ruolo importantissimo nella vicenda che riguarda appunto il marito. La storia ruota dunque attorno al mondo del calcio ma va oltre: si parla di fragilità, di sogni, di desideri. “La scelta di non avere riferimenti temporali, né di luogo né tantomeno di una squadra realmente esistita, sono un chiaro messaggio a chi guarda: questa è la storia di tutti gli appassionati di calcio” ha spiegato il regista Antonio Silvestre. La storia, dunque, non è esistita davvero.