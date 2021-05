Massimo Decimo Meridio, il “ritrovamento” dei resti de Il Gladiatore/ Ma gli studi dimostrarono che…

Per Massimo Decimo Meridio non ci sono fonti storiche che confermato con certezza la veridicità della storia del protagonista del film Il Gladiatore ma quello che è certo è che nella storia romana non sono mai mancate delle situazioni simili.

Massimo Decimo Meridio il mancato ritrovamento della tomba de Il Gladiatore

Un piccolo barlume di speranza è arrivato proprio nel 2008 quando i telegiornali hanno annunciato il ritrovamento, lungo la Flaminia, della tomba di Marco Nonio Macrino, generale delle legioni proprio come Massimo Decimo Meridio. Anche lui sembra abbia servito l’imperatore Marco Aurelio.

FLORENCE KOREA FILM FEST/ Il meglio del cinema coreano in 100 pellicole

A rovinare tutto ci hanno pensato gli storici rimandando al mittente le favole sul gladiatore nonostante indizi e dettagli simili. A confermare questa discordanza sarebbe la provenienza dei due gladiatori perché se quello di Ridley Scott arriva da Mérida, ovvero l’antica Emerita Augusta, Marco Nonio Macrino era italianissimo e non solo. Un’altra differenza sta nelle loro condizioni perché se Meridio è uno schiavo, Macrino era un nobile. Infine, molto spesso il personaggio di Massimo Decimo Meridio è stato spesso accostato all’imperatore Massimino il Trace, scopriremo mai la verità a riguardo?

Non mandarmi fiori/ Su Italia 1 il film con Rock Hudson e Doris Day (oggi, 27 maggio)

LEGGI ANCHE:

Il Gladiatore, storia vera/ Da Marco Aurelio a Massimo Decimo Meridio la verità è che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA