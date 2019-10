Massimo Di Cataldo/ Dal quinto posto al singolo (Tale e Quale Show Il Torneo)

Massimo Di Cataldo si sta preparando per ritornare a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo, dove lo vedremo da questa sera alle prese con nuove imitazioni e una gara contro gli altri concorrenti. L’anno scorso il suo percorso nel talent è stato interessante, anche se ha conquistato il secondo posto solo in occasione della quinta puntata, grazie alla sua imitazione di Ed Sheeran per il brano Perfect. Quattro punti di differenza rispetto al primatista Antonio Mezzancella, ma comunque un risultato significativo vista la media ottenuta in precedenza. Alla fine però si è classificato solo quinto nella classifica generale con un totale di 317 punti. In questi giorni invece lo vediamo a Roma per il Festival del Cinema, pronto ad unirsi agli artisti per difendere i loro diritti e subito dopo essere ritornato in radio con il suo singolo C’è qualcuno, estratto dall’album Dal profondo che ha pubblicato l’anno scorso con l’etichetta Dicamusica/Self. “Ambientata nella notte è la storia di un equivoco, è la necessità di chiarire una situazione. Quando ci si allontana si rischia di perdersi e allora qualcuno torna a bussare alla porta del cuore”, ha dichiarato durante la presentazione. Su Instagram possiamo vederlo all’opera in un estratto della clip musicale.

MASSIMO DI CATALDO, IL SUO NUOVO LAVORO DISCOGRAFICO

Massimo Di Cataldo ha già un brano preferito del suo ultimo album Dal Profondo. L’artista che vedremo da oggi a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo ha infatti deciso di usare come apripista il singolo Non ti accorgi, ma ha sottolineato di considerare la canzone C’è qualcuno la sua preferita. Solo che “mi sembrava inadatta per il periodo in cui stava uscendo l’album”, ha detto a Sky Tg24. Di Cataldo considera poi ogni brano del suo disco come un episodio a se stante, ma che in qualche modo possa precedere o essere conseguenza di un altro. “Come frammenti di una stessa storia e con i miei più cari collaboratori ci siamo ritrovati a pensare a questa vicenda”, aggiunge, “fatta di intrecci personali, di persone che si perdono e si cercano ancora in una notte scenografica”. Le emozioni sono quindi in primo piano per l’artista o meglio sono ritornate ad occupare un posto di rilievo in questo progetto musicale che arriva dopo quasi dieci anni di distanza dal precedente. Si tratta dopo tutto di un album introspettivo dal sound con richiami rock. “Arriva un momento in cui un uomo, oltre che artista, ha bisogno di fare un punto della situazione”, rivela a Blogo, “e la musica da sempre mi permette di trasformare il magma dei miei pensieri in una forma condivisibile con tutti gli altri”.

