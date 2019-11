Massimo Di Cataldo è Paul McCartney/ Lo farà meglio di Pupo? (Tale e Quale Show)

Massimo Di Cataldo è uno dei concorrenti dell’edizione speciale di “Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo“, il varietà campione di ascolti del venerdì sera di Raiuno. Dopo aver brillato lo scorso anno, il cantante di “Se adesso te ne vai” torna da “campione” nel programma condotto da Carlo Conti per confrontarsi con nuove imitazioni. Dopo quella di Pupo, particolarmente apprezzata dalla giuria e dal pubblico, questa settimana Di Cataldo dovrà vestire i panni di Paul McCartney, ex Beatles considerato uno dei compositori più grandi al mondo. Una prova assolutamente non facile per il cantautore romano che dovrà vedersela con un vero e proprio mito della musica mondiale. Al momento non è ancora stato comunicato il brano di Paul McCartney che Di Cataldo dovrà cantare, ma una cosa è certa: l’attesa è davvero spasmodica, in particolare dai parte dei fan dell’ex Beatles che saranno sicuramente molto critici verso la prova canora di Di Cataldo.

Massimo Di Cataldo imita Pupo a Tale e Quale Show 2019 nell’ultima puntata

In attesa di scoprire come reagirà la giuria e il pubblico all’imitazione di Massimo Di Cataldo del grande Paul McCartney, riviviamo le emozioni della precedente puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2019 che ha visto il cantante imitare Pupo. Sulle note di “Su di noi”, Di Cataldo ha rotto il ghiaccio esibendosi per primo e ricevendo tantissimo affetto da parte del pubblico. Non solo, anche la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e quarto giudice speciale Alessandro Siani, hanno apprezzato la prova canora del cantante. Il primo a pronunciarsi è stato Panariello che ha ironizzato sul trucco del cantante: “mi sembri Frodo de ‘Il signore degli anelli” per poi diventare serio e complimentarsi con Di Cataldo: “lo hai fatto veramente molto bene, stasera sarete tutti bravissimi, dovremo guardare il capello per giudicarvi e tu ne hai da vendere”. Complimenti anche da parte di Vincenzo Salemme: “ho dimenticato che sei Massimo, poi questo pezzo è bellissimo. La voce è facilmente caricaturabile, ma tu hai fatto bene”. Anche Loretta Goggi è d’accordo: “è stato bravissimo, molto bravo. Devo dire che in video la somiglianza era molto più forte, perché in regia hanno scelto le giuste inquadrature. Ma eri simile anche nelle movenze”. Infine Alessandro Siani, giurato speciale di questa puntata, ha detto: “inutile dire che chi viene a vedere il mio film prenderà un voto più alto”.

