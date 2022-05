Massimo Di Cataldo: “Sanremo? Mi piace il ritorno del rock”/ “Amo i Maneskin e Irama”

Massimo Di Cataldo è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 31 maggio 2022. Il cantante ha sottolineato che per il suo futuro sta lavorando a un progetto teatrale, che sarà “una sorta di commedia con musiche. Si tratta di un lavoro che mi riporta alle mie origini, in quanto, appena finii il liceo, iniziai a lavorare in teatro. Mi piace ancora sperimentare e questo spettacolo che abbinerà musica e recitazione”.

Massimo Di Cataldo/ "Pazza idea" di Patty Pravo per la finale di Ora o mai più

La liaison di Massimo Di Cataldo con il mondo latino nacque per un’intuizione della sua casa discografica: “La Sony Music mi propose in Spagna per un festival e appena arrivai lì c’era già un fan club in mio onore. Conobbi anche Ricky Martin e partecipammo a un tour promozionale assieme. Diventammo amici, duettammo a Milano durante un evento televisivo”.

Massimo Di Cataldo/ "Sanremo? Ha fatto conoscere le mie canzoni" (Ora o mai più)

MASSIMO DI CATALDO: “SANREMO? FU UNA GRANDE EMOZIONE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Massimo Di Cataldo ha rivelato che partecipò due volte a “Carramba che sorpresa” e in una delle apparizioni portò con lui anche suo padre, che duettò con lui ne “Il mondo” di Jimmy Fontana. Alla conduzione c’era, ovviamente, Raffaella Carrà: “Era una persona straordinaria, oltre che una grande professionista”.

Il Festival di Sanremo rimane uno dei ricordi più belli: “Nel 1995 vi ho partecipato per la prima volta e alla conduzione c’era Pippo Baudo. In quegli anni ero abbastanza spavaldo e questa cosa mi ha anche aiutato. Fu però un’esperienza straordinaria, una grande emozione. Oggi ci sono molti artisti interessanti, mi piace molto il ritorno del rock e della musica ‘vera’, suonata. Delle ultime edizioni mi sono piaciuti molto i Maneskin – che ormai hanno spopolato ovunque – e Irama, il cui sound è un pop/rock molto curato”. La canzone preferita di Massimo Di Cataldo? “Difficile indicarne una, perché sotto la doccia mi capita di cantare brani nuovi, che non ho ancora pubblicato”.

Massimo Di Cataldo/ "La musica è la mia espressione" (Ora o mai più)

© RIPRODUZIONE RISERVATA