Massimo Di Cataldo/ “Sanremo? Un’esperienza straordinaria, una grande emozione”

Massimo Di Cataldo è tra gli ospiti della nuova puntata de “I Migliori Anni”, il varietà di successo presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Il cantautore ritorna per presentare la canzone “Se adesso te ne vai” con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 1996 riscuotendo un grandissimo successo di critica e pubblico. Il Festival di Sanremo, infatti, è stato il trampolino di lancio per la sua carriera che ha visto il cantautore riscuotere un discreto successo anche all’estero con una serie di brani in lingua spagnola. Proprio parlando di Sanremo, Di Cataldo ai microfoni di RTL 102.5 si è complimentato con i Festival di Amadeus: “questo nuovo Sanremo mi piace. Tanto”.

Parlando dei suoi Festival ha detto: “nel 1995 ho partecipato per la prima volta a Sanremo e alla conduzione c’era Pippo Baudo. In quegli anni ero abbastanza spavaldo e questa cosa mi ha anche aiutato. Fu però un’esperienza straordinaria, una grande emozione. Oggi ci sono molti artisti interessanti, mi piace molto il ritorno del rock e della musica ‘vera’, suonata”.

Massimo Di Cataldo ha apprezzato molto la nuova linea artistica e musicale del Festival di Sanremo degli ultimi anni, per intenderci quelli firmati da Amadeus. “Delle ultime edizioni mi sono piaciuti molto i Maneskin – che ormai hanno spopolato ovunque – e Irama, il cui sound è un pop/rock molto curato” – ha confessato il cantautore che durante la sua lunga carriera ha avuto modo anche di conoscere Ricky Martin.

“La Sony Music mi propose in Spagna per un festival e appena arrivai lì c’era già un fan club in mio onore. Conobbi anche Ricky Martin e partecipammo a un tour promozionale assieme. Diventammo amici, duettammo a Milano durante un evento televisivo” – ha raccontato ai microfoni di “Trends & Celebrities” su RTL 102.5 News. Infine ha ricordato anche Raffaella Carrà: “era una persona straordinaria, oltre che una grande professionista”.

