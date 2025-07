Paolo Ciavarro, ‘reunion’ di famiglia per ricordare la mamma Eleonora Giorgi: lo scatto con il papà Massimo e il figlio Gabriele.

Sono trascorsi 4 mesi dalla triste scomparsa di Eleonora Giorgi, settimane che sono trascorse forse in maniera particolarmente lenta per suoi affetti più cari alle prese con la sopportazione ed elaborazione del lutto. Difficile lenire un dolore così ma sicuramente impossibile cancellare il ricordo gioioso, l’amore viscerale; lo dimostra la recente dedica di suo figlio Paolo Ciavarro in compagnia del papà, Massimo, nonché ex marito della compianta attrice.

In realtà con Paolo e Massimo Ciavarro c’era anche il piccolo di famiglia, Gabriele, nato dalla relazione del figlio di Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia. Insieme scattano una foto di gruppo, un trio che forse era desiderio della compianta attrice che ha sempre inneggiato all’unità familiare. E così è stato, così racconta il dolce scatto di Paolo Ciavarro con tanto di didascalia che sembra rimandare ad una toccante promessa fatta proprio alla mamma passata a miglior vita 4 mesi fa.

Paolo Ciavarro e quella promessa tra le righe della dedica per Eleonora Giorgi: “Proprio come volevi tu…”

“Proprio come volevi tu… Ci manchi”, questa la scritta di Paolo Ciavarro posta come didascalia dello scatto con il papà – Massimo Ciavarro – e suo figlio Gabriele. Una didascalia brave ma quanto mai densa di significato; in quel ‘proprio come volevi tu’ c’è tutto il senso della perdita, la parte lacerante e la parte luminosa del ricordo.

La scelta del bianco e nero sembra quasi rappresentare la doppia percezione di un lutto così doloroso; Elenora Giorgi lascia un ricordo sorridente, gioioso, ma non può che essere fonte di nostalgia e dolore come testimoniato anche dalle parole recenti di Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Civarro. “Sono giorni che ti cerco, mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso…”.

