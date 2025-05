Massimo Ferrero, l’imprenditore romano a lungo alla guida della Sampdoria, è tornato ospite a “Belve”, tre anni dopo la sua prima intervista con Francesca Fagnani. L’imprenditore, che nel corso della sua vita ha lavorato prima come corriere e poi come benzinaio e ancora come venditore ambulante di caffè, si è avvicinato al mondo del cinema interpretando piccole parti in diversi film. Diventato poi segretario di redazione e factotum, pian piano si è inserito in quel mondo come direttore di produzione, diventando in seguito anche organizzatore generale e produttore esecutivo. Insomma, nel tempo l’imprenditore si è ritagliato uno spazio importante nel mondo del cinema, facendosi conoscere con il soprannome di “Er viperetta”.

Perché Massimo Ferrero è soprannominato "er viperetta"/ Una doppia versione raccontata dall'ex Samp

Ferrero, nel 2014, ha rilevato da Edoardo Garrone la proprietà della Sampdoria, pagando i 15 milioni di euro di debiti. Un presidente non molto amato dal popolo blucerchiato, anche in virtù dei procedimenti giudiziari aperti a suo carico. Massimo Ferrero, però, avrebbe voluto acquistare un altro club: la Roma, il suo grande amore. La squadra giallorossa, della quale è tifoso, rimane infatti un sogno per l’imprenditore, che a “Belve” ha raccontato: “Il mio sogno era compramme la Roma”.

Massimo Ferrero: i problemi con i tifosi della Sampdoria

Massimo Ferrero, a “Belve”, ha raccontato da dove sono nati i suoi problemi con i tifosi della Sampdoria, nati durante gli anni in cui era proprietario e presidente del club. “Non hanno mai accettato la mia romanità. So’ andato via e gli ho detto ‘me rimpiangerete’ e mo’ me rimpiangono pe’ davero”: queste le parole dell’imprenditore ed ex presidente della Sampdoria, un personaggio controverso e sempre discusso. Infine, a “Belve”, Ferrero ha parlato delle sue trasgressioni, rispondendo alla Fagnani con una risposta sopra le righe, come da suo personaggio. “Me so drogato? Me so fatto un the con dentro un’erbetta, ho riso tutta la notte” ha affermato.