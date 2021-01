Massimo Ferrero, gaffe con la Bortone: “Come ti chiami?”/ Poi confessa il flirt con..

Massimo Ferrero fa il suo ingresso nel salotto di Oggi è un altro giorno e inevitabilmente si rende protagonista di alcune scene esilaranti. Entra con un balletto poi supera Serena Bortone ancor prima di salutarla perché tiene a fare i prima i suoi omaggi ad una ospite: Rosanna Banfi. Ferrero lancia allora lo scoop, confessando di aver corteggiato la figlia di Lino Banfi quando aveva solo 17 anni. “Lei ha rimosso, io mi sono mosso invece… – scherza, e continua – Mi avevano avvertito subito di stare lontano da lei che era lì a fare da assistente volontaria sul set. Il padre mi aveva pure minacciato di starle lontana e io proprio stimolato da questo ci ho provato!” La Banfi è imbarazzatissima e nega, però, ci sia stato qualcosa di romantico tra loro.

Massimo Ferrero, gaffe e rivelazioni scomode a Oggi è un altro giorno

Massimo Ferrero dunque dedica finalmente la sua attenzione a Serena Bortone, che gestisce l’intervista non senza difficoltà. Ecco però la gaffe del Viperetta che, rivolgendosi alla Bortone, le chiede qual è il suo nome: “Ho chiesto mille volte il nome tuo ma me lo so scordato uguale! Mi perdoni? Posso rimanere lo stesso?” E non è finita qui. La Bortone inizia allora a fare delle domande, una delle quali su un aneddoto del suo libro ma Ferrero le risponde: “Se te compri il libro lo leggi!” Poi si continua con il racconto di flirt del passato con “Tett*ne”, liti e botte date e molto altro, mettendo spesso la Bortone in difficoltà.



