Massimo Ferrero, imprenditore ed ex presidente della Sampdoria, è tra gli ospiti della trasmissione Belve per raccontare alcuni particolari della sua vita, segnata soprattutto negli ultimi anni dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista di numerosi processi con vari capi d’accusa, dalla frode fiscale alla truffa. Alcuni di questi sono ancora in corso, mentre altri sono stati archiviati, come ad esempio quello per bancarotta, che lo aveva portato all’arresto nel 2021 e alle conseguenti dimissioni dalla società sportiva, che comunque era rimasta estranea a tali reati. Prima ancora, Ferrero era stato coinvolto in una inchiesta della Guardia di Finanza, in merito al fallimento di quattro delle società a lui collegate.

Nello specifico aziende operanti nel settore del cinema e in quello turistico, tra cui la Ellemme, nella quale lavoravano anche la figlia Vanessa ed il nipote Giorgio. Le indagini stabilirono che il produttore aveva provocato il dissesto finanziario, utilizzando i soldi del gruppo per altri fini senza dichiarare le uscite e trasferendo poi crediti ad una seconda impresa che faceva sempre capo alla Ellemme. Dai falsi in bilancio, scoperti nonostante la distruzione dei libri contabili, sono poi risultati falsi prestiti ed ingiusti profitti con l’aggravante dei danni provocati ai creditori.

Massimo Ferrero, archiviate le accuse di bancarotta fraudolenta dopo l’arresto del 2021

L’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato protagonista di varie controversie giudiziarie, alcune culminate con una condanna, altre invece ad oggi archiviate, collegate tutte da uno stesso filo conduttore della gestione finanziaria delle sue società operanti nell’ambito cinematografico e alberghiero.

Dopo il primo arresto del 2021 per bancarotta fraudolenta, la Guardia di Finanza proseguì nell’inchiesta, rivelando un grave dissesto economico e una somma ingente di tasse e tributi non pagati, nascosto da falsi bilanci e trasferimenti di crediti inesistenti. Il processo si riaprì nel 2022, dopo che il Gip aveva disposto le misure cautelari per l’imprenditore, al quale erano stati concessi i domiciliari dopo un periodo di permanenza nel carcere di San Vittore.

A maggio 2024 la vicenda si conclude con l’archiviazione, come stabilito nella sentenza dei magistrati della Procura di Paola, che hanno dichiarato il proscioglimento degli indagati perchè: “L’ipotesi di reato non può configurarsi”. Anche la vicenda riguardante l’accusa di sottrazione di fondi dal club sportivo a favore di altre società, si è conclusa nello stesso anno, con l’assoluzione di Ferrero da parte della Corte d’Appello Figc.