Massimo Ferrero “Potessi, farei altri figli”/ “Tifosi Samp mi odiano? Frega un c*zzo”

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani e andata in onda su Rai Due nella tarda serata di mercoledì 23 novembre 2022. In particolare, la giornalista gli ha chiesto di parlare del suo rapporto con le donne: “Sono un seduttore, almeno così dicono. Piaccio moltissimo alle donne. Perché? Per il mio fascino… Bisogna chiederlo alle donne! Penso perché sono simpatico e faccio ridere: bisogna ridere nella vita. Se non ridi, che fai?”.

Massimo Ferrero nel corso della sua esistenza è diventato padre di cinque figli, avuti da tre donne diverse: “Ho fatto quello che adesso il Presidente consiglia a tutti, di fare figli. Anche il Papa lo diceva! Io, se potessi, farei ancora altri figli. Ho poi adottato altri due bambini perché volevo dei maschi. Avevo tutte femmine… Volevo dei maschi. Io penso che la sofferenza dei miei figli abbia coinciso con il troppo benessere”.

MASSIMO FERRERO: “TIFOSI SAMP? NON ME NE FREGA UN C*ZZO!”

A “Belve”, Massimo Ferrero ha commentato anche il periodo di 8 anni trascorso alla presidenza della Sampdoria e arrivò a dire di avere il cuore blucerchiato e la testa giallorossa. “Quella è stata la più grande cazzata della mia vita, perché i sampdoriani mi odiano – ha affermato –. Negli stadi dove andavano si giravano e facevano i selfie con me, invece a Marassi mi insultano. Io ci ho messo un po’ del mio, perché ho detto che l’inno della Sampdoria non era bello. Ma io che ne sapevo?”.

Massimo Ferrero asserì infatti che l’inno della Roma è più bello rispetto a quello della compagine genovese e i tifosi della Samp se la presero: “Da allora mi hanno preso un po’ di mira, hanno cominciato a insultarmi, ma io non mi sono mai scusato. Non me ne frega un c*zzo, me ne frega zero dei tifosi, perché si sentono tutti padroni delle società: allora venissero a lavorare!”.











