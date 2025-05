Conduttrice di gran talento, mai sopra le righe, Veronica Gentili si è contraddistinta a tal punto che Mediaset, dopo la lunga esperienza a Le Iene, ha scelto di affidarle anche un altro programma molto amato dal pubblico: L’Isola dei Famosi. Ma chi è la conduttrice e giornalista e cosa sappiamo di lei? Veronica è legata da diversi anni ad un uomo che è un volto noto, anche se da dietro le quinte, del mondo dello spettacolo.

Veronica Gentili, chi è?/ Dalle Iene all'Isola dei Famosi, la rivalità con Simona Ventura?

Lui si chiama Massimo Galimberti e di professione fa il professore universitario ma lavora anche nell’ambito della produzione cinematografica. Il fidanzato di Veronica Gentili è al suo fianco da diversi anni e la loro coppia, lontana dai riflettori e da quelle che sono le luci del gossip, continua a crescere lontana da occhi indiscreti e indiscrezioni malsane. Tutto ciò che sappiamo di loro, infatti, è stato raccontato proprio dai due, apparsi sempre molto innamorati e sicuri dei loro sentimenti comuni.

Chi è Massimo Galimberti, fidanzato di Veronica Gentili: il sogno di una famiglia

Il fidanzato di Veronica Gentili è un professore stimato: insegna sia all’Università di Roma Tre che alla Sapienza di Roma. Nonostante siano entrambi molto riservati per quanto riguarda il loro privato, più di una volta Veronica Gentili ha parlato del suo compagno Massimo Galimberti. “Un uomo fantastico: ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo” aveva raccontato la conduttrice qualche tempo fa a “Tv Sorrisi e Canzoni”. I due, dunque, stanno insieme ormai da diverso tempo e il loro rapporto è fatto di rispetto e condivisione.

Per quanto riguarda le tappe della vita di coppia, Veronica ha raccontato di non aver nessuna intenzione di sposarsi: “Non mi piacciono le feste di matrimonio” ha asserito la conduttrice. Per quanto riguarda i figli, invece, aveva ammesso di volerne: “A breve ci lavoreremo” aveva spiegato la conduttrice de L’Isola dei Famosi.