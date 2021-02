Massimo Galli/ “Draghi? Deve vaccinare e avere miglior rapporto interventi-regioni”

Il professor Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano in collegamento con il programma Oggi è un altro giorno. La conduttrice Serena Bortone ha chiesto al prof cosa si aspetta dal nuovo governo Mario Draghi e questi ha replicato: “La capacità di produrre la campagna vaccinale in maniera rapida ed efficiente, e di riuscire a coniugare gli interventi di mitigazione che saranno necessari con una gestione dei rapporti e degli intenti delle varie regioni, diversa e più efficiente rispetto a quanto visto in questo periodo”.

Sulla campagna vaccinale e l’autonomia richiesta dalle Regioni, Galli commenta: “Credo che sia fondamentale centralizzare i criteri e i metodi di base della campagna vaccinale, dopo di che se nelle articolazioni locali è possibile usare al meglio le condizioni e le modalità che possano meglio rendere il risultato perseguibile non vedo perchè no. La contrapposizione di modi e metodi invece non va bene”. Sulle varianti del covid Galli si dice preoccupato: “Sono preoccupato indubbiamente, ultimamente non faccio che essere preoccupato e continuo a dire che le misure di mitigazione non sono sufficienti, non sono tali da metterci al sicuro”.

MASSIMO GALLI: “PREOCCUPATO DALLA VARIANTE INGLESE”

“Il mio ospedale confina con il comune di Bollate – ha proseguito – dove c’è stata questa epidemia di variante inglese in una scuola e il mio ospedale ha già parecchia variante inglese tra i ricoverati, come succede a Brescia e in altre parti d’Italia. È un evento atteso, la prima ricostruzione della presenza della variante inglese risale al settembre scorso, lei vuole che questa variante non sia stata capace di saltare la Manica e di diffondersi in Italia? I vaccini pare non siano messi in discussione, forse in minima efficienza, ma non è un dato certo. Sulla sudafricana vi sono dati non confortantissimi su alcuni vaccini, mentre sulla brasiliana non vi è ancora nulla di definito”. Cosa consiglia al governo Draghi Galli? “Io consiglierei di vaccinare molto e di identificare in maniera più forte le varie varianti nelle regioni”. Si parla quindi dei medici che non intendono vaccinarsi: “Un medico che non vuole vaccinarsi non è facile da affrontare in quanto ha una posizione ideologica impermeabile al buon senso e alla validità dei dati scientifici. Non si possono comunque confondere quelli che non vogliono vaccinarsi perchè si sono già infettati, e che hanno ragion in quanto non ha senso vaccinare ora chi l’infezione l’ha già fatta, con quelli che invece rifiutano genericamente di vaccinarsi: se non riusciamo a distinguere questi due gruppi aiutiamo i no vax, un medico che non si vaccina non è idoneo alla mansione”.



