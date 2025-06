La lunga carriera di Massimo Ghini racconta solo in parte le sfumature e le potenzialità dell’attore romano. I primi passi li muove alla fine degli anni settanta, dopo essersi cimentato brillantemente nel doppiaggio e nel lavoro di speaker radiofonico. Poi l’exploit con film del calibro de Il Carniere, fino all’approdo al fianco di Christian De Sica in alcuni cinepanettoni, in sostituzione della sua spalla storica, Massimo Boldi. Da Natale a Miami a Vacanze ai Caraibi, passando per Natale a New York, Natale a Rio, Natale a Beverly Hills, Natale in Sudafrica e tanti altri.

Con ruoli leggeri e comici, Massimo Ghini ha alternato ruoli più impegnati, come quelli in Brigate Rosse e Tutta la vita davanti. E’ la sua poliedricità che piace ai fan e che, probabilmente, ha fatto innamorare molte donne. Nel mondo dello spettacolo è nota la storia d’amore che Massimo Ghini ebbe con la collega e attrice Nancy Brilli. “Il mio primo matrimonio è stato quello della passione e del divertimento”, ha ricordato lui a Vanity Fair.

Dopo Nancy Brilli ha avuto un’altra storia d’amore, con la madre dei suoi figli gemelli, Lorenzo e Camilla. Quindi Paola, la sua attuale compagna, con cui ha messo al mondo altri due figli, Leonardo e Margherita. “Mi dipingono come Jean Paul Belmondo, ma sto con la stessa donna, mia moglie Paola, da 22 anni”, le sue parole.

In una intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno, Massimo Ghini aveva rivelato di aver conosciuto la moglie Paola ad una festa a casa di Alessandro Haber. “Ci siamo guardati e ci siamo riconosciuti perché ci eravamo già incontrati”, le sue parole. “Non è stato facile, lei faceva la costumista ed era la ex di un mio amico, poi ha scelto di sacrificare il lavoro per essere molto presente in famiglia”, il dolce riconoscimento dell’attore.

