Massimo Ghini/ Da attore a cantante per l’Ariston (Sanremo 2020)

L’attore italiano Massimo Ghini quest’anno sarà ospite della 70esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus.

Sarà presente nel corso dell’ultima serata del Festival, l’8 febbraio, con i suoi compagni di avventura Christina De Sica, Antonella Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono. Il gruppo sarà ospite per pubblicizzare il suo nuovo film in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 20 febbraio. Il film si intitola La mia banda suona il pop e, visto che Ghini e gli altri attori si sono calati nei panni di una pop band ormai tramontata, per l’occasione non si troveranno ad essere semplici ospiti di Sanremo ma si esibiranno e canteranno una canzone registrata appositamente per il film. Insomma è davvero attesissima la partecipazione di Ghini e dei suoi colleghi: c’è grande curiosità per capire quale performance tireranno fuori gli artisti scelti da Brizzi per il suo ultimo lungometraggio, uno dei titoli di punta del panorama della commedia nostrana.

MASSIMO GHINI, I PROSSIMI PROGETTI

L’ultimo progetto cinematografico di Massimo Ghini, attore e regista italiano, è il film La mia banda suona il pop, in uscita il 20 febbraio. Il nuovo film di Fausto Brizzi segue le avventure di un gruppo pop che ha perso il suo smalto e lo comprende in modo abbastanza traumatico. Torna, insomma, un Ghini attore comico e divertente con quello che si appresta ad essere subito un grande successo. Ghini poi sarà al cinema anche il 19 marzo con un film incentrato sul mondo del calcio intitolato La volta buona. Nell’ultima intervista di Massimo Ghini alla testata Tuttosport ha ammesso una sua grande delusione, la sconfitta della Roma nel Derby. Da tifoso della Roma il suo dispiacere nasce dal fatto che in fondo la sua squadra ha giocato bene e lo stesso Inzaghi ha ammesso la cosa. Il noto tifoso romanista nei giorni precedenti la partita è stato intervistato dalla testata online Sololalazio che gli aveva chiesto un pronostico circa la partita tra le due squadre romane. L’attore aveva commentato dicendo che di fatto, per le sue ultime performance, la Lazio era sicuramente la squadra favorita del momento, anche grazie al suo attaccante, Immobile. Proprio Ghini, infatti, ha detto che alla Roma manca ora un attaccante come Immobile e che la sua presenza cambierebbe le sorti della squadra.





