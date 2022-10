Massimo Ghini e Luca Manfredi/ Chi sono i due ex mariti di Nancy Brilli: età e figli

Massimo Ghini e Luca Manfredi sono due uomini con un paio di passioni in comune: lo spettacolo e la ex moglie Nancy Brilli. Entrambi sono stati infatti sposati con la reginetta dello spettacolo ed attrice romana di 57 anni, ma hanno deciso di cambiare strada e rifarsi una vita e adesso vivono un matrimonio felice dopo il divorzio dalla bellissima attrice. Ecco chi sono veramente: età, moglie, figli e carriera dei due attori.

Massimo Ghini è nato a Roma, 12 ottobre 1954 sotto il segno della Bilancia che gli ha donato una grande versatilità e amore per l’arte. E’ un attore e regista teatrale italiano. Prima di cominciare a darsi al Cinema, ha lavorato come animatore nei villaggi turistici, poi anche come doppiatore e speaker radiofonico, stringendo amicizia con altri due aspiranti attori, Fabrizio Bentivoglio e Armando De Razza.

La carriera di attore di teatro lo ha visto recitare con registi del calibro di Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Giuseppe Patroni Griffi e Gabriele Lavia. È a fianco di Vittorio Gassman nell’Otello di Shakespeare, diretto dallo stesso Gassman.

Luca Manfredi è nato a Roma il 27 dicembre del 1958 da Nino Manfredi ed Erminia Ferrari, ex modella. E’ del segno del capricorno. E’ fratello di Roberta e Giovanna Manfredi. Si è diplomato all’Istituto Europeo di Design e ha successivamente iniziato a lavorare come aiuto regista, seguendo le impronte artistiche di suo padre. Poi è divenuto uno stimato regista pubblicitario. Tra le tante cose ha anche prodotto la serie televisiva Un commissario a Roma. Nel 2021 ha anche prodotto il suo documentario su suo padre, dal titolo Uno, nessuno, cento Nino.

Massimo Ghini e Luca Manfredi: mogli e vita privata

Massimo Ghini è padre di quattro bellissimi ragazzi: dalla relazione sentimentale con Federica Lorrai nascono i gemelli Camilla e Lorenzo, nel 1994. Con la moglie attuale, Paola Romano, diventa padre di Leonardo (1996) e Margherita (1999).

E’ anche noto per essere stato il marito di Nancy Brilli da cui però non ha avuto alcun figlio. Ma l’attrice romana non è l’unica stella della sua carriera: nel 1986 ha avuto una relazione con l’attrice Sabrina Ferilli, che finisce un anno dopo. L’attore si era infatti già innamorato di Nancy Brilli, conosciuta sul set della miniserie televisiva diretta da Alberto Lattuada Due fratelli: il matrimonio dura tre anni.

Massimo Ghini ha ereditato la passione per la politica dal padre, partigiano e militante comunista, è stato presidente nazionale del Sindacato Attori Italiani-CGIL, nonché presidente di una sezione del PDS di Roma per circa dieci anni. Ha inoltre ricoperto l’incarico di responsabile della cultura del Partito Democratico nel Lazio.

Luca Manfredi è stato sposato con Nancy Brilli e la coppia ha avuto un figlio nel 2000, Francesco Manfredi. Luca si è poi sposato una seconda volta con Michela Trevisan, biologa e nutrizionista e dal loro amore sono nate nel 2008 le gemme Matilde e Margherita.

