Massimo Ghini e Luca Manfredi, ex mariti Nancy Brilli/ Due matrimoni, un figlio

Nancy Brilli, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, è stata sposata con Massimo Ghini e Luca Manfredi. Tra i due matrimoni ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nancy Brilli e Massimo Ghini si sono conosciuti sul set di “Due fratelli”, miniserie televisiva di Alberto Lattuada. I due si sono sposati nel 1987 e sono rimasti insieme fino al 1990: “La prima volta si può dire che mi sono sposata per allegria perché mi era molto simpatico Massimo Ghini, grande attore, anche piuttosto figo all’epoca… e adesso. Però diciamo che era molto esuberante”, ha raccontato l’attrice a “Vieni da me”. A Caterina Balivo, Nancy Brilli ha anche parlato dell’infedeltà del primo marito, che ha portato alla fine del loro breve matrimonio: “È successo che Massimo è un uomo molto accogliente con tutte e dunque eravamo io lui e altre. Accertate no, però dopo tanti anni mi dice ‘vabbè dai…’. Siamo stati sposati tre anni e mezzo ma secondo me non è andato male… è andato corto”. Dopo il divorzio i due sono rimasti in ottimi rapporti: “Con Massimo è impossibile il contrario”.

NANCY BRILLI: DUE MARITI, UN FIGLIO

Nel 1997 Nancy Brilli ha sposato Luca Manfredi, figlio di Nino Manfredi e dell’ex modella Erminia Ferrari. Nel 2000 i due sono diventati genitori di Francesco. Poi nel 2002 si sono lasciati. “L’ho amato molto, è un padre ideale. Abbiamo visioni della vita diverse. Ma è una persona seria, che rispetto moltissimo”, ha detto Nancy Brilli a Quotidiano.net parlando del secondo marito. All’inizio del loro matrimonio, Luca Manfredi ha diretto la moglie Nancy Brilli insieme all’ex marito Massimo Ghini nel film “Grazie di tutto”. Nella pellicola anche il padre Nino Manfredi, scomparso nel 2004. Dopo Nancy Brilli, Luca Manfredi ha sposato Michela Trevisan, biologa e nutrizionista. I due, nel 2008, sono diventati genitori delle gemelle Matilde e Margherita, chiamate spesso a recitare nei film del padre.



